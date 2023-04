Chipiona despide a Paco Naval, el futbolista brutalmente asesinado

El municipio de Chipiona, en Cádiz, ha despedido este lunes a Paco Naval, el futbolista de 24 años del Chipiona CF que el sábado recibió varias puñaladas supuestamente por parte de otro joven, de 20 años de edad, que desde esta mañana presta declaración ante la autoridad judicial.

El féretro ha sido trasladado a hombros por amigos y compañeros de Naval hasta el cementerio municipal San José, donde ha recibido sepultura.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde, Luis Mario Aparcero, ha asegurado este lunes que el pueblo está "tremendamente conmocionado" por la muerte de Paco, "un joven magnífico" que estaba "en plena flor de su vida".

"Está siendo un día de mucho dolor, de mucha conmoción, de mucha impotencia y de mucha rabia", ha expresado el alcalde, quien ha calificado lo sucedido como "un hecho fortuito de un joven que ha ido a matar y ha cogido a Paco y se lo ha llevado para adelante, sin justificación ninguna". Por eso, ha esperado que la justicia actúe "con eficacia" y aclare los hechos, que están siendo investigados por la autoridad judicial y la Guardia Civil.

Sobre el presunto autor, ha explicado que era un chico a quien "no se le había detectado gravedad en absoluto" y que su familia ni su entorno escolar había denunciado nada que hiciera sospechar lo ocurrido el sábado. "Esperemos que esto no sirva de ejemplo a nadie, que no ocurra nunca más", ha advertido.

El Ayuntamiento decretó este domingo tres días de luto para mostrar sus condolencias a toda la familia y también "para evidenciar nuestra auténtica repulsa a cualquier acto de violencia", que "si es con efectos de muerte, indudablemente no lo queremos aquí", ha aseverado el alcalde.

Aparcero ha agradecido las condolencias transmitidas por "las miles de personas" que se han dirigido a Chipiona y que han servido para que el sufrimiento "sea un poquito menor". "Hoy las familias no están solas, han recibido un apoyo mayoritario y esperemos que con este apoyo el duelo sea más sencillo de llevar", ha manifestado Aparcero, quien ha lamentado que este hecho quedará "indudablemente" en la historia del municipio.

Las muestras de condolencia también ha llegado del Gobierno andaluz, donde el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha transmitido su "solidaridad y cariño" al pueblo de Chipiona, a su alcalde y "especialmente" a los familiares y amigos y al mundo del fútbol y el deporte "que se ha visto consternado y realmente impactado" por estos hechos. Sanz ha pedido "prudencia" y esperar a las investigaciones.



Prisión preventiva para el presunto autor de la muerte por apuñalamiento del futbolista de Chipiona

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en funciones de guardia, ha acordado este lunes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven detenido como presunto autor de la muerte por varias puñaladas el pasado sábado del futbolista de 24 años Paco Naval, en la localidad gaditana de Chipiona.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que el detenido, de 20 años de edad, va a ser trasladado hasta la prisión de Puerto II, donde permanecerá a la espera de juicio.

Desde el TSJA han informado de que durante la instrucción de la causa se determinará si se le atribuye al investigado un delito de homicidio o asesinato, unas actuaciones que ya han sido declaradas secretas.

El acusado fue detenido el sábado después de que presuntamente asestara varias puñaladas al joven futbolista del Chipiona CF. La víctima fue trasladada al hospital de Sanlúcar de Barrameda y, posteriormente, al de Jerez de la Frontera. Ante la gravedad de las heridas tuvo que ser movilizado en helicóptero al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde falleció alrededor de las 02,30 horas de la madrugada del domingo.

Este lunes, el joven futbolista ha sido enterrado en el cementerio de Chipiona. Su féretro ha sido acompañado hasta allí por familiares, amigos y vecinos del municipio.