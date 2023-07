Comunicación y sociedades democráticas (I): en Andalucía y en todas partes cada uno a su bola

Por tanto, el gusto del receptor andaluz, genéricamente considerado, por supuesto, cuenta con esta tendencia, por orden de importancia: internet, televisión, tv on line, exterior, RRSS (redes sociales), audio on line y radio. La radio es el séptimo de los medios en la preferencia de los andaluces. La más escuchada en unos tramos es la COPE, en otros, la SER, pero ambas han perdido oyentes, la COPE ha bajado 29.000 oyentes y la SER casi 60.000. Carlos Herrera, a pesar de ser el más seguido en tramos matinales, lleva perdiendo 100.000 oyentes en seis meses. A la COPE la siguen en Andalucía más de 670.000 oyentes y a la SER unas 60.000 personas menos que a la emisora episcopal. Sólo Canal Sur Radio ha perdido 36.000 a pesar del éxito de contados programas como el matinal de Jesús Vigorra.

Afirma Extradigital a la luz de los datos anteriores: “No sabemos si es un hecho puntual o una tendencia, habrá que observarlo”. Voy a atreverme a pronosticar las causas. Para ello hay que introducirse en la complejidad del momento histórico. La sociedad digital, como dije antes, está arrasando con todo y en ese todo se incluye la conexión con el innatismo humano como causa estructural y con el hartazgo como causa coyuntural. Ésta última conlleva que tanta repetición de ideas, tanto “adoctrinamiento” que ya empieza a ser escandaloso, esté cansando a los más mayores y expulsando a los jóvenes. Pero es que los jóvenes ya se habían autoexpulsado. De la radio y de la televisión, su comportamiento es digital, es decir, disperso, plural, falto de rigor y por tanto de sistematización de la información que reciben y que los impulsa a responder, a volverse prosumidores, reciben y emiten información pero “caótica”, desestructurada, a salpicones.

En mi opinión, la base de la que partimos en casi todos los análisis está equivocada desde su raíz. Estoy con Nietzsche cuando decía que la realidad ha sido sustituida por un mundo ideal, falso, por consiguiente. En ese idealismo se encuentra el dicho ya tópico de la filosofía aristotélico-tomista y roussoniana relativa al humano como ser social. Es erróneo pensar así. El humano fue en su origen un ser individual y así lo sigue siendo. Un ser individual que se socializa porque es individual y lo necesita pero no se socializa porque sea social sino para conservarse a sí mismo, a su individualismo como ser.

La sociedad digital ha llegado para regresar al humano sobre sí mismo, sólo que en la sociedad digital vuelve el imaginario social por medio de la “captura de amigos” que le consoliden su creerse algo mediante el postureo. La sociedad digital cierra en cierta manera el círculo de Hegel: volvemos al solitario e individual punto de partida pero ese punto ya no es exactamente el mismo del que salimos, parece más bien una espiral que no se ha cerrado del todo.

Esto no es nuevo en absoluto pero sí comprobable empíricamente hoy desde una teoría que surgió a finales de los años 60 del siglo XX. Uno de sus impulsores fue Jean Cloutier, un teórico canadiense de la comunicación que predijo la llegada del prosumidor y empleó un término que siguió utilizándose hasta la actualidad; la última fase de la comunicación se llama self media, el autorretrato en el sentido de que cada cual se fabrica sus medios de comunicación. El humano se retrotrae sobre sí mismo, se encierra en su cuarto, ya no hay una sola televisión ni un solo ordenador en casa, sino varios de estos aparatos, es la sociedad de las pantallas, como diría el profesor Román Gubern.

Los ayer medios de masas como la TV y la radio ceden sus podios a la información individual que desde lo individual se traslada a lo social por necesidad de complementarse para sobrevivir. Esta tendencia ha existido siempre, el mundo digital la ha consagrado y por eso la radio tradicional y la TV van perdiendo enteros inevitablemente, algo que irá en aumento hasta que se produzca una posible reacción de supervivencia, si es que se produce.

Eso es ir cada uno a su bola en un contexto en el que todos somos a un tiempo individuales y colectivos pero desde lo individual, no desde lo social: la muchedumbre solitaria que decía el sociólogo estadounidense Riesman. El gregarismo individual.