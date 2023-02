Cristóbal Martínez renueva como delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla

El Consejo General de la ONCE ha renovado a Cristóbal Martínez como delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, para un mandato de cuatro años, y ha nombrado a María Martínez Quesada como subdelegada, que es la responsable de la Organización en Sevilla.

Martínez aseguró que Andalucía va a seguir siendo “el motor de la ONCE en España a base de trabajo y de unidad”. “El corazón de la ONCE va a seguir latiendo desde Andalucía”, afirmó. Para este nuevo mandato el delegado de la ONCE se ha marcado como objetivo “que el Grupo Social ONCE sea más fuerte para poder ayudar a más gente, que los vendedores se sientan protagonistas de la vida de la ONCE y los afiliados reciban los Servicios Sociales más cerca”. También el director general de la ONCE apuntó como prioridad dar respuesta a las nuevas necesidades que planean las personas ciegas o con discapacidad visual grave. “Nuestros Servicios Sociales tienen que adaptarse a las nuevas necesidades que plantean los nuevos tiempos”, dijo. Ángel Sánchez pidió a los responsables y trabajadores de la ONCE en Andalucía “que sigan siendo el ejemplo de España”.

Cristóbal Martínez (Úbeda, Jaén, 1968) es afiliado a la ONCE desde 1984, ciego total. Licenciado en Filosofía, por la rama de Psicología por la Universidad de Granada. Inició su trayectoria laboral como vendedor de la ONCE en Baeza (Jaén) en el verano de 1998, época en la que dio un premio de 50 millones de las antiguas pesetas y continuó después en Granada. Ha sido responsable de los Departamentos de Juego y de Servicios Sociales de la ONCE en Granada desde 1995 a 2002, año en el que asumió la dirección de la educación integrada en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla. De 2004 a 2015 fue director de la ONCE en Málaga y desde ese año es delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Preside además la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y la Asociación Cultural de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Andalucía.

Cristóbal Martínez se comprometió a que el Grupo Social ONCE “sea más fuerte para ayudar a más gente” y pidió a los afiliados, vendedores y trabajadores “que se sientan orgullosos de ser de la ONCE y muy orgullosos de ser andaluces”. Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, abogó por un nuevo liderazgo transformador basado en la humildad, la honradez, la lealtad, la sensibilidad, el corazón y el sentimiento.

La nueva subdelegada sustituye a José Antonio Toledo, que ha sido nombrado delegado de la ONCE en Baleares. María Martínez Quesada (Darro, Granada, 1993) es afiliada a la ONCE desde 2015, grado en Administración y dirección de empresas por la Universidad de Granada y máster en Dirección de Recursos Humanos en EAE Business School. Desde 2019 ha sido jefa de Coordinación y Talento de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.