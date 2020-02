CSIF rechaza la «privatización» en el SAE

El sindicato CSIF ha manifestado su "absoluto apoyo" al personal funcionario y laboral del VI Convenio Colectivo de la Administración General de la Junta de Andalucía ante "el ataque a su profesionalidad que supone la externalización de servicios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", una "privatización" que rechaza.

CSIF se refiere en una nota de prensa a la justificación ofrecida por la Dirección del SAE para licitar un contrato de colaboración con agencias de colocación para la inserción laboral de desempleados, que hace un "flaco favor" al reconocimiento del trabajo que desarrollan los empleados del SAE.

La central sindical avisa de que dicho contrato tendría una duración de 24 meses y permitiría al SAE la remisión a las agencias de colocación adjudicatarias de desempleados con el objetivo de llevar a cabo actuaciones integrales de inserción laboral, que incluyen acciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo o promoción de candidatos, entre otras.

Por ello, quiere hacerse eco de "la inquietud y el malestar de los trabajadores" de los distintos centros y oficinas de Empleo de Andalucía respecto a dicha licitación, al tiempo que defiende la profesionalidad del personal del SAE, que "se topa con la dejadez de la Administración que, entre otras cuestiones, ha ocasionado el desmantelamiento de la plantilla de dichos centros".

Igualmente, CSIF alerta que "es el propio sistema de gestión implantado el que marca unos criterios para el registro de demandantes que impiden claramente la obtención de un perfil óptimo para cubrir cada oferta de empleo e imposibilita la mayoría de las veces seleccionar a las personas más válidas que cubrir dichas ofertas".

"Esta situación no es nueva y estos problemas se han venido trasladando desde el sindicato a la Administración autonómica, solicitando reiteradamente a la dirección del SAE modificaciones en el mencionado sistema de gestión, sin que haya habido respuesta alguna", ha manifestado el presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, Enrique Álvarez de Toledo.

Ha explicado que "es imprescindible" modificar los criterios establecidos, como el de antigüedad, que "si bien premia a los desempleados con más tiempo de demanda, perjudica a quienes están en constante búsqueda activa de empleo y que aceptan cualquier contratación por muy precaria que sea la relación laboral ofertada, tanto en tiempo como en jornada". "Las personas de este perfil pierden la antigüedad cada vez que aceptan un trabajo", recuerda.

CSIF considera que la antigüedad como criterio "retrasa mucho la selección de los demandantes" porque no se sanciona a quienes, estando obligados a aceptar la oferta, "no lo hacen por entender que no van a ser castigados conforme la normativa vigente contempla". A su juicio, esta circunstancia redunda en que se alargan los tiempos hasta poder hacerse efectiva la selección y contratación de un desempleado para un determinado puesto, por lo que "sería necesario un sistema que permitiera actualizar la base de datos de las personas que realmente son demandantes de empleo".