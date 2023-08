Cuenta atrás en Sanlúcar de Barrameda para sus Carreras de Caballos

La fiesta ha sido anunciada esta vez por un cartel de la pintora sevillana Reyes Mancha , una artista muy vinculada precisamente al mundo del caballo y el toro bravo y cuya preocupación pictórica suele ser el movimiento. “El mundo del caballo está muy presente en mi obra y, para este cartel, he querido transmitir mucha fuerza a través del movimiento, dándole un plano principal al jinete y al caballo”, dijo la pintora hace solo dos semanas, cuando se presentó su trabajo en la Fundación Cajasol , que precisamente da nombre a uno de los premios de la prueba hípica en el segundo ciclo. Fue en ese acto, donde estuvieron la flamante alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez (IU), y su delegada de Turismo, Ángela Mora, donde el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo , anunció que este año habrá 26 carreras , 13 en cada uno de los ciclos, con más de 80 caballos participantes.

Apuestas grandes y chicas

El espectáculo de las carreras comienza en Sanlúcar cuando la tarde empieza a caer y baja la marea en las playas de Bajo de Guía y Las Piletas, a eso de las 18.00 horas. Los más pequeños inundan la playa con sus casetas de apuestas. Se trazan rayas con el talón desde la valla situada en la arena gorda, que resguarda al multitudinario público de más de 30.000 personas, hasta casi la orilla, cada vez más lejana, en esa lámina de agua que parece fácil atravesar a pie hasta el Coto de Doñana... Las casetas, de lo más entrañables y divertidas, acogen filas de niños apostadores que van con sus veinte, con sus cincuenta céntimos de euro, esperanzados en un caballo que apenas han visto pasar, en el número de cada equino. Y el premio –pequeños juguetes- varía luego, en función del caballo que pasa primero por cada raya trazada, independientemente del que gana de veras en la meta. Eso ya es cosa de las apuestas grandes, las oficiales que se hacen en los palcos.

Inigualable gastronomía

Sanlúcar fue declarada en 2022 Capital Gastronómica de España, pero ese título efímero lo lleva grabado la ciudad por decisión del pueblo, que es el que sabe profundamente lo bien que se come en esta ciudad señorial de los Duques de Medina Sidonia. Y no solo en Bajo de Guía, que se lleva la fama con sustento, sino también en la Plaza del Cabildo y sus alrededores, y por supuesto en el Barrio Alto, aunque por allá arriba se respiren otros aires y las papas aliñás con melva tengan un sabor distinto. Lo que no varía es la calidad del langostino, el emblema local.

La ciudad está enclavada justamente en la desembocadura del Guadalquivir, en la confluencia de las tres provincias más occidentales de Andalucía, Sevilla, Huelva y Cádiz, aunque pertenezca a esta última. Desde aquí partió Cristóbal Colón en su tercer viaje al Nuevo Mundo, y por supuesto también Magallanes en su primera vuelta al mundo. El carácter de la ciudad lo ha marcado en los últimos siglos el comercio americano, por supuesto, pero también las empresas bodegueras.

Carreras desde 1845

Que el dios Febos desenganchaba sus caballos de fuego al llegar a las costas de Sanlúcar forma parte de la mitología, y que el origen de estas carreras está en las que organizaban los caballos para acarrear el pescado es una hipótesis recurrente entre historiadores, pero lo que está ampliamente documentado es que la aristocracia andaluza se acostumbró a mediados del romántico siglo XIX a trasladarse a Sanlúcar para los baños de ola. Las carreras de caballos empezaron a celebrarse en 1845. Con el tiempo, la competición fue creciendo hasta que, en 1981, se refunda la antigua Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, que desde entonces gestiona su organización entre jockeys (profesionales), gentlemen (aficionados) y amazonas.