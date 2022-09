De paraíso a foco de ratas y cucarachas

Una charca en la que los animales vivían al lado de las viviendas convertida en un foco de suciedad, roedores y cucarachas. Es la queja que tienen unos vecinos de la playa onubense de Matalascañas, que en su día contaban con una especie de edén natural frente a sus casas, y ahora tienen que ver como algunos han tenido que echar a roedores de sus viviendas.

La queja ha sido transmitida a esta redacción por una de las vecinas afectadas, que asegura que, además de esto en concreto, “el abandono es continuo, con el dinero que se deja la gente en impuestos para que no hagan nada en la playa”.

Pero este problema en concreto tiene mucho de llamativo. “Era una charca en la que antes había patos o tortugas, pero cuando cortaron la fuente desaparecieron los animales, y ahora lo que hay es basura, matorrales y es un nido de ratas y cucarachas que, en ocasiones, entran en las casas.

Se trata de una zona ubicada en el Sector H de la playa almonteña, entre la rotonda del Mundo y la de los Dólmenes, un lugar en el que hay varias personas que viven todo el año allí, no solo en la temporada de verano, con lo que sufren en todo momento una situación insalubre.

“Si no como antes, al menos que lo limpien”

Los vecinos no piden que todo está igual que cuando el lago estaba en funcionamiento, “pero sí al menos que haya un poco de limpieza”, de modo que se eliminen los matorrales, se cuide de que no haya aguas estancadas por que el agua pluvial no tenga salida y se mantenga todo de forma que se evite un problema de salud para las personas que viven allí durante todo el año o bien pasan unos días de descanso vacacionales.