Ecolabora Red: un proyecto para la creación de empleo verde y frenar la despoblación rural

La mitad del PIB mundial, unos 40 billones de euros, dependen directamente de la naturaleza. Sin embargo, algunos informes y estudios oficiales afirman tajantemente que “el mundo ha visto una disminución del 60% de especies silvestres en los últimos 40 años” o que “alrededor del 75% de la Tierra y el 40% del medio ambiente terrestre y el medio ambiente marino han cambiado drásticamente” en los últimos años. Ante esta situación queda claro que el uso insostenible de la tierra y el mar, la sobreexplotación de recursos naturales o la contaminación están poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia del ser humano.

Para luchar contra estos problemas se han firmado numerosos acuerdos y tratados que pretenden legislar y conseguir un consenso mundial que permitan crear una economía sostenible. Algunos de los tratados más destacados son la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 que recogía como obligación el incluir la enseñanza ecológica como parte integrante de la educación o la Estrategia de Biodiversidad 2030 que sienta las bases para la recuperación en un mundo post-pandémico, aportando empleo y crecimiento sostenible.

En este marco, a parte de los compromisos acordados por los gobiernos, es fundamental el papel que puedan representar tanto empresas como particulares. En España generamos unos 575 kilos de desechos al año por persona, es decir, una ingente cantidad de recursos naturales desperdiciados, que también puede ser una fuente de empleo verde. Por tanto, se convierten en imprescindibles proyectos como Ecolabora Red. Una iniciativa que une el mundo de la empresa con la ciudadanía y que pretende crear empleo, conservar y proteger la biodiversidad, y bienestar en el marco de la economía verde.

Ecolabora Red, supone, además, un freno para la despoblación en el ámbito rural de las Comunidades Autónomas en las que se desarrolla el proyecto. Cabe destacar que según el informe anual 2020 realizado por el Banco de España hasta un 42% de los municipios del país están amenazados por esta situación. En concreto, Andalucía, Extremadura o las Islas Canarias son algunas de las Comunidades más afectadas.

En Andalucía, según datos del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA), dos de cada tres municipios han perdido población durante el último lustro y tan solo el 10% de la población de la Comunidad vive en entornos rurales. Extremadura, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha perdido casi 110.000 habitantes a lo largo del último medio siglo. Por último, el INE confirma que las Islas Canarias también han perdido población. A fecha 1 de enero de 2021, últimos datos oficiales ofrecidos, 22 localidades de las islas han visto reducida su población con respecto al censo anterior.

Ecolabora Red es un proyecto de Adalid, empresa perteneciente al Grupo Aspasia, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de una iniciativa que pretende la creación de empleo ‘verde’ para mejorar el bienestar humano y la equidad social. Además, gracias a la iniciativa se reducirán los riesgos ambientales y el impacto negativo del ser humano en la naturaleza.'

Este proyecto está comprometido con acuerdos internacionales como el Pacto Verde o la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad así como con distintas estrategias y planes nacionales de desarrollo sostenible. Ecolabora, pretende, a la par que crear empleo en zonas con alto riesgo de despoblación, visibilizar la necesidad de conservar y proteger el patrimonio natural y la biodiversidad.

En este marco, la iniciativa propone dos objetivos específicos: Dotar a las personas participantes de una formación y competencias ecosociales y crear una cultura ecológica y acompañar a los participantes en el proceso de creación, innovación y búsqueda de empleo en el marco de la economía verde.

Para la creación y búsqueda de empleo el proyecto cuenta con varios espacios: Ecohub, donde se identificarán necesidades para el desarrollo de proyectos de economía ‘verde’, ExploraLab: donde el alumnado desarrollará las soluciones que les permitirán acceder a diferentes empleos ’verdes’ bien sea por cuenta ajena o propia, One to One Learning: coaching para el desarrollo de habilidades que faciliten la búsqueda de empleo, y Lanzamiento ECO: para el lanzamiento de aquellos proyectos con más potencial.

En definitiva, se trata de un proyecto centrado en las personas que pretende combatir el desempleo y la despoblación en zonas rurales mediante una economía basada en la ecología y la sostenibilidad. El proyecto está destinado prioritariamente a personas desempleadas y a personas en riesgo de exclusión social para mejorar su empleabilidad y fomentar la creación de empleos que contribuyan a la conservación, restauración y mejora del medioambiente y a ‘conseguir formación y un empleo de calidad’.