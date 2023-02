El 40 por ciento del presupuesto ejecutado en Andalucía fue para Sanidad

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha desgranado este miércoles en comisión parlamentaria la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía en el año 2022, cuyas cifras "fueron positivas", a pesar de "haber sido un presupuesto prorrogado y de haberle tenido que incluir la nueva financiación de los fondos Next Generation".

La consejera ha destacado que en 2022 se comprometió un 20% más de presupuesto de inversión que en 2018. "De hecho, el presupuesto inicial era de 2.988 millones y quedó totalmente rebasado por la gestión", ha explicado. "Hemos comprometido un 110% de ese presupuesto inicial, del cual un 67% había quedado ya ejecutado en ese mismo ejercicio, lo que mejora sustancialmente el dato del año 2018 que era del 54%", ha detallado, para destacar que esta cantidad supone 13 puntos de mejora con respecto a 2018: "Hemos mejorado pese a las dificultades".

España ha informado también de la ejecución por consejerías, según recoge un comunicado de la Consejería. Así, ha indicado que siete de cada diez euros ejecutados han correspondido a Sanidad, Educación y Universidades. De este modo, del total de las obligaciones reconocidas por gastos corrientes (sin considerar la PIE, FAGA y la deuda pública), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha absorbido el 40,7% del total del presupuesto ejecutado, con 12.497 millones de euros.

En segundo lugar, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con 7.142,38 millones de euros, un 23,29% del total, lo que supone un 3,1% más que en 2021. El tercer lugar, por volumen ejecutado, lo ocupó la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, que concentró el 5,74% del total de obligaciones reconocidas por la Junta de Andalucía en 2022, esto es 1.760,6 millones de euros.

España ha hecho hincapié en el refuerzo de la "transparencia" en materia de ejecución presupuestaria. Así, ha recordado que los presupuestos de las consejerías están consolidados con los de sus agencias públicas empresariales y consorcios y son públicos los datos mensuales de su ejecución.

"Esto antes no ocurría, porque los gobiernos anteriores a la llegada de Juanma Moreno no lo ponían a disposición del ciudadano. No podían hacer este seguimiento, porque los datos ni se elaboraban, ni se publicaban", ha indicado España, que ha insistido en que "también ahora los presupuestos se acompañan con un anexo de inversiones provincializadas, algo impensable hace cinco años". "Nuestra política presupuestaria y financiera está en el rigor, el equilibro, la transparencia y la certidumbre", ha enfatizado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El sistema de financiación autonómica ha sido otro de los temas que han ocupado las intervenciones de la consejera durante la comisión parlamentaria. Carolina España ha recordado a la oposición que "ahora ya no reclama nada" para Andalucía en este ámbito, pese a que cuando el PSOE gobernaba en Andalucía llegó a cifrar en 4.000 millones de euros anuales la cifra que la comunidad dejaba de ingresar por el deficitario sistema, "que ha penalizado a Andalucía desde su creación".

La consejera ha indicado que la comunidad ha cuantificado la cantidad acumulada que no ha recibido Andalucía en 11.000 millones de euros y ha recordado que el hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, votó a favor de la propuesta que la entonces consejera María Jesús Montero presentó en el pleno para reclamar un Sistema de Financiación Autonómica justo para Andalucía. "¿Votarían sí o no actualmente si el Gobierno andaluz presentara una propuesta similar?", ha preguntado la consejera a la oposición.

EXPORTACIONES

España también he hecho referencia al récord histórico de exportaciones andaluzas a lo largo de 2022, que se ha hecho público hoy mismo, y que ha marcado un incremento del 24,3% de facturación en exportaciones con respecto al año pasado al alcanzar los 42.958 millones. "Las exportaciones siguen dando buenas noticias para Andalucía", ha indicado la consejera, quien ha recordado que las ocho provincias andaluzas subieron, alcanzando todas dos dígitos. "El crecimiento fue cuantitativo y cualitativo", ha indicado la consejera para hacer referencia a la diversificación del sector exportador.

"No hay que caer en el triunfalismo ni la conformidad, pero sí la sensatez y el buen trabajo para continuar afianzando la marca Andalucía, como estamos haciendo en el caso de las exportaciones", ha apuntado. "Generando un ecosistema impositivo que atraiga la inversión y ofreciendo confianza, estabilidad política, financiera y presupuestaria es como se atrae la inversión y como se potencian las exportaciones", ha concluido la consejera.