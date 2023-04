‘El Abuelo’ saldrá en procesión en Jaén para pedir por la lluvia

Los olivares de Jaén, los mismos que fueron poetizados por Miguel Hernández en aquel poema memorable (“Aceituneros”) que terminó siendo el himno de la Diputación, no pueden más con la sequía, que asola por otra parte a toda la región andaluza. Y como, en sentencia del propio Cristo, el que no está contra nosotros está a nuestro favor, hasta el Obispado se ha interesado por buscar alguna fórmula para conseguir la ansiada lluvia, aunque sea milagrosa. Ya se ha confirmado que el próximo 1 de mayo, festividad de San José Obrero y Día del Trabajo, saldrá en rogativa por la lluvia Nuestro Padre Jesús, más conocido como El Abuelo. Después de su procesión del pasado Viernes Santo, el célebre Señor de Jaén volverá a recorrer las calles de la capital jiennense, en un itinerario que todavía no ha sido definido por la comisión organizadora de la procesión extraordinaria pero que tendrá, en todo caso, distintas estaciones en las que se rezarán oraciones para pedir por la lluvia, ya tan imprescindible. La procesión concluirá con una misa solemne en la Catedral de Jaén.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, ha explicado en la exhortación enviada a los fieles que “la falta de precipitaciones en España durante los últimos meses es ya preocupante, y de manera especial en la provincia de Jaén que, como principal productor de aceite de oliva del mundo, mira al cielo aguardando la necesaria lluvia que riegue los campos”. “Sin agua no hay aceituna”, ha escrito Chico Martínez, “y sin aceituna la provincia de Jaén sufre”. En este sentido, el obispo ha invitado a sacerdotes y fieles a unirse “a este tiempo de oración”, pues “ante la pertinaz sequía que estamos sufriendo, necesitamos elevar nuestras súplicas a Dios para que nos envía el agua que riegue nuestra tierra sedienta, recupere nuestros manantiales y afluentes, eleve el caudal de nuestros ríos y aumente la reserva de nuestros pantanos”.

No va a ser, desde luego, la primera vez que los jiennenses suplican al Abuelo su intercesión. De hecho, también se le conoce como “El Señor de la lluvia”, pues han sido muchas las procesiones en rogativa por esta misma necesidad, aunque también para pedir por epidemias y hasta terremotos.