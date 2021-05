El Aljarafe baja su nivel de alerta

Toda la provincia de Málaga, los 41 municipios del distrito sanitario Levante-Almanzora en Almería y 20 municipios de tres distritos sanitarios de la provincia de Cádiz, incluida la capital, seguirán desde las 00.00 horas de este jueves 27 de mayo en nivel 1 de alerta por Covid-19, vigente desde hace una semana.

Así lo han acordado los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas en reuniones telemáticas celebradas este miércoles, que han establecido las medidas vigentes por municipios durante los próximos siete días.

Además de Málaga y Cádiz en nivel 1, Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva se mantienen en nivel 2, mientras que las otras dos capitales de provincia, Granada y Jaén, repiten en nivel 3.

En total, Andalucía mantiene los mismos 164 municipios en el nivel 1 de alerta Covid que durante la última semana, los 103 de Málaga, 41 de Almería y 20 de Cádiz.

Otros 380 tendrán nivel 2 --62 de Almería, seis de Cádiz, 78 de Córdoba, 46 de Granada, 72 de Huelva, 62 de Jaén y 51 de Sevilla-- y 262 más nivel 3 --19 de Cádiz, 128 de Granada, 22 de Huelva, 35 de Jaén y 58 de Sevilla--.

Los únicos cambios respecto a la última semana se producen en el distrito Jaén Sur, que pasa de nivel 2 a nivel 3, y en el distrito Aljarafe de Sevilla, que pasa de nivel 3 a nivel 2.

Los establecimientos de hostelería en municipios con nivel 1 de alerta no podrán superar el 75% del aforo máximo para consumo en el interior, mientras sí podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en terrazas al aire libre. Los aforos máximos permitidos se reducen en los demás niveles, de forma que no pueden superar el 75% en interior del local en el nivel 2; el 50% en el nivel 3 --no obstante, en ambos casos las terrazas sí pueden ocupar todas sus mesas--, y el 30% en el nivel 4, donde el aforo máximo de terrazas se limita al 75%.

En cuanto a la ocupación de las mesas, se permite hasta un máximo de ocho personas en interior y de diez en exterior en nivel 1; de seis en interior y ocho en exterior en el nivel 2; de cuatro en interior y de seis en exterior en el nivel 3, y en los tres casos se permite el servicio y consumo en barra, algo prohibido en el nivel 4, donde las mesas también tendrán un límite de cuatro personas en interior y de seis en exterior.