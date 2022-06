'El árbol de la ciencia' de Pío Baroja o Primo de Rivera, preguntas de Selectividad

Un total de 48.112 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán desde este martes y hasta el 16 de junio de la PEvAU. Este volumen de matriculaciones supone un 0,64% más que las producidas en el pasado año académico.

Por provincias, Sevilla con 11.909 es la que más estudiantes matriculados ha registrado: 10.498 de la Universidad de Sevilla, lo que representa un 21,82% más; y 1.411 de la Pablo de Olavide, con un incremento del 2,93%. En Almería se examinarán 3.536 alumnos (7,35% más), en Cádiz 7.061 (+14,68%), en Córdoba 4.520 (+9,39%), en Granada 6.482 (+13,47%), en Huelva 2.441 (+5,07%), en Jaén 3.472 (+7,22%) y en Málaga 8.691 (+18,06%). Atendiendo al género, 28.394 son mujeres y 19.718 hombres.

De las 146 sedes dispuestas, 82 se ubican en municipios de las distintas provincias, además de en varias ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla; y 64 están repartidas por las capitales andaluzas.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 15 (cuatro en la capital y once en la provincia); la UCO, 25 (siete en la capital y 18 en la provincia); la UGR, 34 (13 en la capital, diez en la provincia y otras once en ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla); la UHU, siete (seis en la capital y uno en la provincia); la UJA, nueve (cuatro en la capital y cinco en la provincia); la UMA, 19 (diez en la capital y nueve en la provincia); la US, 24 (14 en la capital y diez en la provincia); y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuatro sedes (todas ellas en su campus).

En esta edición y con carácter general, las universidades recomiendan usar mascarilla durante el desarrollo de los exámenes y mantener la distancia de seguridad.