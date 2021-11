El comité de expertos decide sobre el pasaporte covid ante la incógnita del TSJA

La Junta de Andalucía reunirá este viernes, 26 de noviembre, al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, conocido como 'comité de expertos', por primera vez desde el pasado 28 de septiembre, fundamentalmente para abordar la aplicación del certificado Covid de vacunación, y sin previsión de acordar restricciones de aforos u horarios pese al aumento de la incidencia acumulada de casos de contagios en la comunidad autónoma, que este jueves ha rozado los 1.000 nuevos contagios en 24 horas, la cifra más alta en un día desde principios de septiembre.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, confirmó el pasado martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia iba a reunirse este viernes, a partir de las 11,30 horas, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que en esa sesión, en base a los informes técnicos que se han solicitado, se abordará la adopción de medidas de "corte preventivo", como la presentación del llamado "pasaporte Covid" para el acceso a determinados eventos o a centros hospitalarios y residencias de mayores.

Jesús Aguirre confirmó que la evolución de la pandemia en Andalucía, al hilo del aumento progresivo y sostenido de nuevos contagios diarios, era "preocupante" aunque "no alarmante", dado que no se estaba reflejando en igual proporción en los niveles de hospitalización e ingresos en unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y en esa línea, y teniendo en cuenta la alta cobertura de vacunación que ha alcanzado la comunidad autónoma --con un 91,5 por ciento de su 'población diana', aquella mayor de 12 años de edad, con pauta completa--, no se prevé la aplicación de "medidas restrictivas" nuevas en la cita de este viernes.

Andalucía en su conjunto permanece desde el pasado 21 de octubre en nivel cero de alerta sanitaria, lo que implica la supresión de límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo.