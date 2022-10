El detenido por el atropello masivo de Gibraleón declarará «cuando se recupere»

El abogado José Luis Orta, acusación particular y portavoz de la familia de Javier Martín, el joven fallecido este domingo tras el atropello masivo en dos terrazas de Gibraleón (Huelva), que le costó la vida al joven y otras seis personas resultaron heridas, ha afirmado que el acusado se «encuentra en la unidad de Psiquiatría» y «tras su recuperación prestará declaración en un plazo de 48 horas», toda vez que ha afirmado que este «no conocía de nada» a la víctima.

En declaraciones a Europa Press, el abogado ha explicado que el detenido pasó directamente a la Unidad de Salud Mental del Hospital Juan Ramón Jiménez, «debido a la situación que presentaba», donde ha estado «retenido y con tratamiento», porque «seguramente el domingo se encontraba en una situación deplorable».

«Se está recuperando porque el juez de instrucción lo que quiere, para no vulnerar sus derechos, es tener una persona que cumpla con los requisitos legales mínimos para poder tomarle declaración y que sea de una forma razonable y justa. Por ello, se está a la espera de su recuperación para que pase a disposición judicial, que será en las próximas 48 horas», ha abundado.

Por otro lado, Orta ha incidido en que el fallecido y el detenido «no se conocían de nada», por lo que «tuvo la mala suerte de estar en el sitio y la hora no indicada, todo fue una cuestión del azar», puesto que «por lo que en principio sabemos» el acusado lo que pretendía es «hacer daño en el pueblo, pero no de forma concreta al fallecido».

Asimismo, el abogado ha expresado el «dolor» de una familia «destrozada», ya que el fallecido «era el menor que siempre estaba con su madre, por lo que esta estaba acostumbrada a estar con él y era un chaval muy vital».

De este modo, la acusación particular pedirá la prisión provisional incondicional del detenido. No obstante, sobre dónde puede ir la acusación, el abogado ha detallado que «hasta que no termine la instrucción no se podrá definir, aunque al haber un fallecido, solo caben dos vías: el asesinato o el homicidio», pero «dentro de estas dos posibilidades hay muchos tipos específicos», por lo que «ahora no es el momento para efectuar una calificación, sino es el momento de la instrucción que se llevará cabo en los próximos meses».

Precisamente, Javier Martín ha sido enterrado este martes en el cementerio de Gibraleón en una ceremonia rodeada de familiares, amigos y vecinos del pueblo que han querido despedirse de él para darles las últimas muestras de cariño.