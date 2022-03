El lobo es cultura

“Mis padres siempre me inculcaron el respeto a la naturaleza y la pasión por la cultura popular”, explica Antonio Pestana, un naturalista oriundo de Cabra (Córdoba) que acaba de publicar ‘El lobo ibérico en la cultura popular,’ un primer volumen de una ambiciosa colección de la Editorial Tundra Ediciones, que bajo el título 'Animales ibéricos en la cultura popular’, rescata el acervo cultural que han representado los animales en la historia de España.

“No soy un experto en lobos”, aclara Pestana. “Los he visto en libertad en dos ocasiones, aunque he ido muchas veces a intentar verlo a la Sierra de la Culebra (Zamora)”. La razón que explica porqué es el lobo ibérico el que inicia esta serie editorial se debe, según su autor a que “es el animal ibérico con más cultura popular de todos y no pasa por buen momento, pues se le criminaliza a la ligera... Hay que informar de la realidad y en ello ando”.

Este libro es fruto de toda una vida empapada de historias sobre el lobo y el ser humano. “Mi padre es de una pequeña aldea de Lugo y vino a Cabra como maestro, y yo he disfrutado de esa aldea durante las vacaciones de verano durante años y allí me empapé de la cultura popular de mis abuelos y la gente del lugar”, narra Pestana, que dedicó su vida profesional a la fotografía de naturaleza y a la educación ambiental. De hecho, desde hace 12 años Antonio Pestana es el responsable de un programa de introducción de la Lechuza común en las Sierras Subbéticas cordobesas, gracias al cual se han liberado 59 individuos. “Lo llevamos a cabo en un Instituto con la colaboración de los alumnos”, apunta.