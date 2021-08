El mejor momento para opositar en Andalucía es ahora

¿Quieres saber cuáles son las oposiciones más demandadas? ¿Por qué Andalucía es la mejor opción para opositar? ¿Sabes cuánto cobra un funcionario? Te damos respuesta a estas preguntas y a muchas otras en este post, y además te proporcionamos una serie de consejos para que logres tu ansiada plaza con éxito. ¡Vamos a ello!

CONSEJOS PREPARAR OPOSICIONES

A continuación os damos unas recomendaciones para que os organicéis de una manera adecuada y os planifiquéis vuestro tiempo bien para que el camino hasta vuestra plaza sea todo un éxito.

● Apúntate a una academia en la que preparen oposiciones

Es fundamental que te prepares en un centro especializado, que te proporcione todos los recursos que necesitas y que cuenten con un temario actualizado.

Si tienes dudas sobre cuál es la mejor forma para preparar oposiciones, en GoKoan pueden ayudarte ya que preparan oposiciones de manera online con un método propio. Te asesoran sobre cuál es la opción ideal para tí y planifican tu estudio para que llegues seguro de ti mismo al examen. Siéntete acompañado en este proceso tanto de preparadores como de compañeros.

● Temario oficial y actualizado

Guiaros por el temario y los recursos que os hayan facilitado desde vuestra academia o preparador, ya que ese temario será el oficial y os lo irán actualizando conforme vayan produciéndose algunos cambios.

● Organiza tu tiempo

Estudiar una oposición es un trabajo más, por lo planifica tu tiempo de estudio como si fuera una jornada laboral. Si estás trabajando a la vez que preparas una oposición, tendrás menos tiempo para el estudio, por lo que debes de ser más estricto contigo mismo y sacar tiempo para ello.

● Lugar de estudio adecuado

Es fundamental que tu ambiente de estudio sea apropiado, es decir que sea un lugar aislado de ruidos y de zonas de paso, ya que eso te distraerá continuamente y no podrás concentrarte y avanzar como quisieras. Una buena mesa de estudio donde puedas esparcir tus apuntes y tenerlo todo organizado es lo ideal, al igual que una silla adecuada, ya que pasarás en ella muchas horas.

● Utiliza técnicas de aprendizaje

El temario de una oposición puede llegar a ser muy amplio y complejo, por lo que debemos entenderlo y planificar nuestro estudio poco a poco. Existen diversas técnicas de memorización y aprendizaje que harán que nuestro estudio sea más efectivo. ¡Utilízalas!

● Descansa

Como hemos dicho anteriormente, la preparación de una oposición debemos de afrontarla como un trabajo y por lo tanto debemos de programar nuestros descansos. No quieras estudiar más horas de las recomendadas ya que estas no serán productivas. Haz descansos intermitentes en tu jornada diaria, y descansa los fines de semana, al menos una parte de ellos. Prémiate si ves que avanzas rápido con un descanso extra, pero que no se te vayan de las manos o no llegarás a tiempo.

A lo largo de la preparación de tu oposición pasarás por diferentes estados de ánimo, pero no te preocupes que eso os pasa a todos. Hay días que avanzarás más que otros, pero en eso consiste. Es un camino duro que tiene una recompensa final muy grande, por la que debemos de luchar para conseguirla.

OPOSITAR EN ANDALUCÍA

La opción de opositar cobra cada vez más fuerza entre la población, ya que los salarios y la estabilidad laboral no pasan por su mejor momento, de ahí que plantearse el estudio de una oposición sea una alternativa bastante atractiva a la par que interesante.

Debemos de afrontar el estudio de una oposición como una inversión de nuestro tiempo y esfuerzo de cara a obtener una plaza en la Administración Pública, que nos garantice esa estabilidad laboral que tanto buscamos.

Los temarios oficiales de cada convocatoria, así como la oferta de empleo se publica de manera oficial a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Razones para opositar en Andalucía

● Puesto garantizado en tu propia comunidad autónoma

● Es una de las autonomías que más plazas convoca

● Estabilidad laboral

● Gran variedad de oposiciones

No pierdas la oportunidad de poder formar parte de la red de funcionarios de Andalucía, y poder tener un futuro mejor dentro de la Administración Pública.

TIPOS DE OPOSICIONES, GRUPOS y SALARIOS

Si por una razón destaca Andalucía es por la gran variedad de oposiciones en la Junta de Andalucía. Por su importancia, podemos destacar los siguientes tipos de procesos selectivos:

● Oposiciones de la Administración General de la Junta de Andalucía.

● Oposiciones de Educación de la Junta de Andalucía.

● Oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Mencionar también la relevancia de las oposiciones de Justicia (Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, Gestión Procesal y Administrativa, etc.).

Los funcionarios de la Administración Pública se clasifican en grupos y estos se diferencian entre sí por la titulación exigida para su acceso. Veamos estos grupos con más detalle:

- Grupo A: requiere titulación universitaria y está dividido a su vez en el subgrupo A1 y A2.

- Subgrupo A1: Administradores generales, letrados de la Junta, arquitectos, ingenieros, psicólogos, entre muchos otros.

- Subgrupo A2: Arquitectos técnicos, ayudante de biblioteca y archivo, trabajadores sociales, etc.

- Grupo B: realizan tareas de gestión y ejecución y deben de poseer un título de técnico o formación profesional superior.

- Grupo C: está dividido a su vez en el subgrupo C1 que requiere titulación de bachillerato o equivalente y el subgrupo C2 que bastará con el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

- Subgrupo C1: administrativo, delineantes, técnico de informática, agente de medio ambiente, etc.

- Subgrupo C2: auxiliar administrativo, auxiliar técnico, entre otros.

- Grupo E: no exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones citadas en los grupos anteriores. Desempeña tareas propias de limpieza, vigilancia, entre otras muchas.

Conoce los salarios para cada grupo de funcionarios:

● Grupo A: salario medio anual de 40.584€ repartidos en 14 pagas.

● Grupo B: salario medio anual de 27.965€ repartidos en 14 pagas.

● Grupo C: salario medio anual de 24.532€ repartidos en 14 pagas.

● Grupo E: salario medio anual de 16.542€ repartidos en 14 pagas.

Como se puede apreciar, existe una gran diferencia entre los grupos de funcionarios en cuanto al salario. El poder optar a un puesto u otro dependerá como hemos dicho anteriormente de la titulación académica que se tenga.

OPOSICIONES MÁS DEMANDADAS

Andalucía convoca una gran variedad de convocatorias, pero ¿conoces cuáles son las oposiciones más demandadas?

Oposiciones de la Junta de Andalucía

De todas las vacantes que ofrece la Junta de Andalucía destacan las siguientes:

ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA

PROFESORES DE SECUNDARIA

MAESTROS

Estas oposiciones son demandadas por la gran cantidad de plazas que se ofertan y porque en alguna de ellas, los requisitos de acceso en cuanto a formación académica son más asequibles.

Oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Por su parte, el SAS también lleva a cabo una gran oferta de empleo público, en la que destacan las siguientes convocatorias que más interesan a los opositores:

ADMINISTRATIVO DEL SAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SAS

CELADOR

ENFERMERO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Este tipo de oposiciones nos ofrecen una buena oportunidad que debemos de aprovechar para trabajar dentro del servicio sanitario andaluz.

Como puedes ver, las oposiciones de la Junta de Andalucía son una magnífica oportunidad para conseguir el puesto de funcionario que siempre has querido. No te quedes sin tu plaza. ¡Vamos a por ella juntos!