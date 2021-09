El plan de Andalucía para las vacunas a punto de caducar

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado que no utilizará las vacunas de Pfizer y Moderna con fecha próxima de caducidad para destinarla a la tercera dosis en las residencias de mayores de Andalucía y que empezará a administrarse desde este martes, 21 de septiembre.

Así lo ha indicado en Jaén la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que ha señalado en declaraciones a los periodistas que se está llevando a cabo "una reorganización" de todas las vacunas a punto de caducar, aunque ha insistido en que no se destinarán a las residencias de mayores.

"Se está haciendo una reorganización para esas dosis que van a caducar, pero no van a ir a las personas más vulnerables aunque tienen todas las garantías porque no han caducado, pero no se van a vacunar con esas dosis en las residencias de mayores", ha dicho Catalina García.

La viceconsejera también ha realizado un llamamiento a la prudencia aunque haya "una situación favorable" que permita avanzar en medidas de apertura, sobre todo teniendo en cuenta los 670.000 andaluces que "por múltiples motivos" todavía no se han vacunado.

"Si todos somos prudentes, ese es el camino, volver a la normalidad, a la total normalidad, pero con prudencia y animando a esos andaluces que no se han vacunado a que lo hagan", ha dicho la viceconsejera. Los últimos datos ofrecidos por la viceconsejera señalan que hay 461 personas hospitalizadas por covid-19 y 129 en la UCI, mientras que la vacunación con una dosis alcanza al 91 por ciento y con dos dosis, el 87 por ciento.

En esta línea, García ha señalado que para las próximas semanas la Consejería quiere "poner en marcha un gran plan para captación de todos esos andaluces que por una razón o por otra todavía no han dado el paso de la vacunación". De esta forma, desde esta semana y hasta finales de octubre, y "de una manera muy intensa", se les quiere "dar la oportunidad" de que se pongan la vacuna.

"Entre todos los convenceremos, la población también convence porque la única medida efectiva de verdad que tenemos contra el virus es la vacunación y las medidas de protección que todavía tenemos que seguir tomando", ha incidido García, que ha hecho hincapié en que la Consejería va a "poner toda la artillería encima de la mesa para poder captar a todos los andaluces que no se han vacunado".