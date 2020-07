El PSOE-A llama ‘sicario’ y ‘golfo’ a Bendodo

El autor es ninguno

Actualizado: 13 jul 2020 / 16:15 h.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha sostenido este lunes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "no puede dar una imagen de moderado" en política, y le ha advertido de que "tenga cuidado" con las "expresiones, acusaciones e insultos" del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, al que ha comparado con un "sicario" haciendo un símil con la mafia. En una atención a medios en el marco de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Juan Cornejo ha realizado estas consideraciones tras expresar su "vergüenza" por "ver a un golfo político", en alusión a Bendodo, "utilizando el atril de San Telmo para insultar a un partido político o a la líder de la oposición en Andalucía", Susana Díaz. "Es impresentable", ha sentenciado el dirigente socialista antes de añadir que "no es esa la forma de hacer política", y de subrayar que a él no le produce "ninguna risa" el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz.

