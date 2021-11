El PSOE-A rompe contactos con la Junta por «engañar» con el Presupuesto 2022

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha anunciado este martes que rompe contactos con el Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) tras considerar que éste ha realizado un «engaño masivo» en relación a su intención de aprobar el próximo Presupuesto andaluz de 2022, a cuyo proyecto ha confirmado que el PSOE-A presentará esta semana una enmienda a la totalidad en el Parlamento.

En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla junto al secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, la portavoz parlamentaria socialista ha reaccionado así a una grabación difundida este martes por la Cadena SER en la que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en una reunión interna del grupo parlamentario Cs celebrada el pasado mes de julio, sostener que es «estúpido» presentar y aprobar un Presupuesto «en año electoral» en Andalucía.

«¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos, sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más», señalaba Marín en esa reunión cuya grabación ha trascendido este martes.

Ángeles Férriz ha tildado de «muy grave» lo escuchado y ha acusado a la Junta de aplicar un «engaño masivo» en relación a la negociación del Presupuesto de 2022, demostrando que era «mentira» que desde el Gobierno de PP y Cs quisieran lograr los apoyos necesarios entre la oposición para aprobar las cuentas del año que viene en el Parlamento.