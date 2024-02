El PSOE critica «el compadreo» de Moreno con José Manuel Soto con 275.000 euros sin proyecto

El PSOE de Andalucía ha criticado este sábado al Gobierno de Juanma Moreno a través de un vídeo difundido en la red social X (antes Twitter) en el que hablan de "la subvención del compadreo" y explican que "Moreno Bonilla ha dado una subvención millonaria de 275.000 euros a José Manuel Soto sin proyecto» para la idea de los senderos del Rocío, «que además recoge su renovación en los presupuestos 2024".

El PSOE ha publicado un mensaje en la citada red social en el que se dice: "¿Necesitas 275.000 euros para poner en marcha tu idea pero no tienes proyecto ni maqueta? No importa. ¡Sólo necesitas mirar a los ojos a Moreno Bonilla! Ah, no espera. Que tú no estás dentro del 'círculo del compadreo'. Otros sí tienen esa suerte...". Y remata: "No te pierdas este vídeo en el que Moreno Bonilla explica cómo le regaló 275.000 euros de tus impuestos a José Manuel Soto".

Los socialistas han recordado que "el portavoz socialista de Presidencia en el Parlamento, Josele Aguilar, ha pedido explicaciones sobre este asunto en innumerables ocasiones sin obtener respuestas satisfactorias. Moreno Bonilla reconoce ahora que la idea 'se aprobó sin proyecto, ni cosas de esas', según sus propias palabras, pero ante lo que no se pudo resistir porque 'Soto lo miró a los ojos'".