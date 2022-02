El SAS abre la vacunación de refuerzo desde los 18 años

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrirá este miércoles la autocita para la dosis de recuerdo contra el Covid-19 a las personas nacidas a partir de 2001, es decir, que tengan o vaya a cumplir 21 años. Siguiendo con la planificación anunciada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, será el viernes 4 cuando se amplíe la posibilidad de vacunación con tercera dosis a los mayores de 18 años, con lo que se completa así la opción de recibir esta dosis a toda la población contemplada en la estrategia.

La dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). Además, desde que hayan transcurrido tres meses desde la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y tres meses desde la vacunación con Janssen. En aquellas personas que hayan pasado el Covid-19 recientemente, si necesitan recibir la dosis de recuerdo, se recomienda esperar cinco meses, pero pueden recibirla una vez haya pasado como mínimo un mes. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero de manera indistinta a la primera pauta.

Además, se indica en nota de prensa, en personas que no hayan recibido su primera dosis o estén a la espera de la segunda, si han pasado la enfermedad recientemente deben esperar en cualquier caso solo cuatro semanas, salvo en el caso de los niños de cinco a once años, que deben esperar ocho semanas y, en el caso de mayores de 65 años, que no es necesario esperar ese periodo de espera de cuatro semanas, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento.

La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales: la web del SAS mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) así como en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.

En cuanto a los puntos de vacunación sin cita, más de 90 esta semana, la mitad de ellos con horario de tarde, que pueden consultarse aquí (https://lajunta.es/3m7y7), podrán acudir desde este miércoles aquellas personas nacidas en 2001 o años anteriores que están pendientes de dosis de recuerdo; las que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca; así como las personas de 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda dosis. A partir del viernes sí podrán acudir todas las personas con 18 años cumplidos.

Toda la información sobre vacunación se encuentra disponible en la página web https://www.andavac.es/