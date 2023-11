El Sueldazo de la ONCE toca a un acertante de Andalucía

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, en Mairena del Alcor, donde María Rosa Merino vendió el cupón agraciado con la serie que suma un premio de 240.000 euros.

Merino, vendedora de la ONCE desde hace diez años, vende por la zona del Chorrillo y otros barrios antiguos de la localidad sevillana, y vendió 36 cupones premiados con 400 euros, que suman 14.400 euros, más la serie del Sueldazo. “Estoy que no quepo de verdad -decía esta mañana con la voz aún ronca por la celebración anoche del premio con sus amigos y vecinos-. Sabiendo que he dado una paga así esto es la sensación más bonita que puedes tener como repartidora de ilusión. Para mí, personalmente, es maravilloso, no se puede describir”, afirma encantada.

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado a la localidad malagueña de Benalmádena donde, desde el pasado día 1 hasta hoy, se han celebrado unas jornadas de convivencia en las que han participado más de 3.600 personas ciegas o con discapacidad visual grave procedentes de toda España. El resto de premios del sorteo de ayer fueron hasta la Canarias, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 7 de noviembre, un bote de 15 millones de euros.

Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE, que ya está a la venta, ofrece el próximo sábado, 11 noviembre, un premio de 11 millones de euros y once de un millón.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías .