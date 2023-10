El Sueldazo de la ONCE toca de lleno en Andalucía a un acertante

" Siempre estás luchando como un loco para darle premios a tus clientes . Y me da una satisfacción grandísima porque las situaciones que tenemos ahora mismo están un poco complicadas para muchas personas y es una alegría. Me gustaría dar premios todos los días", ha afirmado.

Delgado es afiliado a la ONCE y vendedor desde 1980 y tiene su punto de venta ubicado en la Puerta del Mar en el centro de la capital malagueña, han indicado desde la ONCE en un comunicado.

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este pasado domingo ha dejado un Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante diez años , que suma un premio de 240.000 euros, en Málaga , donde Salvador Delgado vendió este cupón.

Números premiados en el Sueldazo de la ONCE de este domingo.

El sorteo de este pasado domingo, 29 de octubre, estaba dedicado al Día Mundial del Ictus y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Sevilla y otro en Chiclana de la Frontera y ha llevado el resto de sus premios a Cataluña y el País Vasco.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 31 de octubre, un bote de 34 millones de euros.Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE, ofrece el próximo 11 noviembre un premio de 11 millones de euros y once de un millón.

