En La Línea también brilla el sol

Entre Sierra Carbonera y el peñón de Gibraltar se encuentra La Línea de la Concepción, un lugar muy peculiar que deja encandilado a cualquiera que lo visite. Mucha culpa de ello la tiene su gente, que se caracteriza por su cercanía y hospitalidad con todo aquel que tiene la oportunidad de disfrutar de un sitio como este.

Durante los últimos días, este pueblo está siendo pasto de las malas noticias, por los incidentes derivados de la muerte de dos personas en alta mar el pasado lunes. Los hechos ya se encuentran en manos de las autoridades que llevarán a cabo una investigación para esclarecer lo acaecido cuanto antes.

Pero este pueblo no es solamente esto, y tampoco es solo narcotráfico. La realidad es otra totalmente distinta. No estaría bien negar que existe un problema de fondo con este tema, y es su alcalde D. Juan Franco, a quien este medio ya entrevistó hace unos meses , quien no se cansa de pedir ayuda tanto al Gobierno de nuestro país como al de nuestra Comunidad Autónoma.

¿Qué es La Línea?

La Línea de la Concepción es una localidad de 60.000 habitantes llena de gente honrada y trabajadora. Muchos de ellos deben cruzar la verja para ganarse el pan de cada día en Gibraltar, teniendo un total de 10.000 trabajadores transfronterizos aproximadamente, lo que ha provocado que, durante los más de 150 años de existencia de este municipio, se haya conformado una riqueza cultural que no se puede comparar con ningún otro lugar del mundo.