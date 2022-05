Espadas: «Votar al PP es una garantía de gobierno con la ultraderecha»

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha advertido este martes de que los votos al PP en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio son "una garantía de gobierno con la ultraderecha".

"Es una votación en dos plazos; ciudadanos y ciudadanas con buena intención, que confían en que el PP es moderado, pero que finalmente ven cómo suma con un partido como la extrema derecha", ha dicho en una entrevista en TVE, en la que ha sostenido que el "dique claro y la única alternativa a las políticas radicales y de regresión de la autonomía es el PSOE".

Ha destacado el proceso "intenso" de renovación llevado a cabo en el PSOE andaluz y ha apostillado: "la hoja de ruta la hemos hecho bien para recuperar la confianza perdida".

Sobre el Gobierno andaluz de coalición, ha denunciado que ha sido incapaz de gestionar "cuando más recursos ha tenido; ni siquiera ha ejecutado los fondos europeos haciendo que Andalucía crezca más despacio", y ha criticado el "desmesurado uso propagandístico" por parte del consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo.

"No se corta un pelo en utilizar su púlpito del Consejo de Gobierno para dedicarse a hacer campaña electoral de trazo grueso y poniendo a parir a la oposición; no vamos a permitir que no respete las reglas de juego, porque la Junta no es su patio trasero", ha advertido.