Estas son las cosas que nunca debes hacer si tu perro entra en pánico al oír petardos y cohetes

Con las fiestas navideñas llega el tiempo de cohetes y petardos, algo que se considera en muchos pueblos de Andalucía como una tradición social que no debe erradicarse; pero el uso de material pirotécnico tiene graves consecuencias en las mascotas, en especial en los perros.

Aproximadamente el 50% de los perros domésticos entran en pánico tras escuchar la detonación de cohetes o petardos. Según el neurobiólogo especializado en comportamiento canino Gregory Berns , este terror a los petardos se debe a que las mascotas no tienen la capacidad de racionalizar la ansiedad tal y como lo hace un ser humano. Según este experto, comparado con el humano, el perro estaría sufriendo algo similar a un trastorno por estrés postraumático en las personas.

Lo cierto es que el pánico de los perros a estas explosiones no tiene una causalidad demostrada en la actualidad, aunque todo parece apuntar a la mayor agudeza de sus sentidos, en especial el oído y el olfato. Con un sistema auditivo mucho más desarrollado que el humano, los perros perciben cualquier ruido con una intensidad mucho mayor, lo que los convierte también en más sensibles al mismo.

El caso de la pirotecnia no es comparable con otros fenómenos ruidosos como las tormentas. Los expertos creen que las señales de alerta que detectan muy bien los animales, les previene de lo que va a acontecer, por lo que dio les resulta una experiencia tan traumática como la de as explosiones de pólvora.

Los dueños de estas mascotas lo pasan especialmente mal ante la impotencia de poder mantener tranquilos a sus perros y caen en errores que empeoran aún más la situación en plena crisis. Los expertos sostienen que hay comportamientos equivocados por parte de los dueños cuando los perros entran en pánico. Algunas de las cosas que nunca debemos hacer cuando el perro empiece a entrar en pánico por los ruidos provocados por los fuegos artificiales son estas:

■ No lo acaricies. El perro identifica esa acción como un premio o reconocimiento, por lo que estarías validando que pasar miedo es algo bueno.

■ No lo dejes solo en casa. Si no te tiene cerca su miedo se intensificará aún más con los petardos.

■ No te adelantes pidiéndoles que esté tranquilo, porque lo que harás es aumentar su estrés ante algo que va a pasar.

■ Evita que esté con extraños o niños cuando suceden estos episodios. El miedo los puede volver agresivos y podrían atacar en medio de esa crisis a alguien que esté cerca.

■ No lo lleves a pasear si hay cerca fuegos artificiales. Acercarse al ruido intenso le podría llevar a un ataque.

Pero si no podemos hacer nada de esto. ¿Qué podemos hacer para aliviar a nuestros perros? Los expertos proponen técnicas como bajar las persianas para amortiguar el sonido o subir el volumen de la música o la televisión para camuflar las explosiones. Pero en lo que más insisten es en que las personas mantengamos la calma y evitemos obsesionarlos con lograr que se tranquilicen. En casos más extremos, podemos acudir de manera puntual a un veterinario que le recete al perro algún medicamento que calme su ansiedad durante días problemáticos.