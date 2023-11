Hace falta otro 4 de Diciembre

El 4 de diciembre de 1977 se produjo en Andalucía -y especialmente en Sevilla- una manifestación para no quedarnos atrás en lo que desde el gobierno de Madrid llamaban autonomía plena, pero plena para las “nacionalidades históricas” (Cataluña, Euskadi y Galicia) y menos plena y paulatina para las demás. Sorprendió a todos que se produjera aquello en una zona del país de tan poca raigambre nacionalista. No se olvide que el movimiento andalucista solía ser minoritario. A pesar de eso, a Blas Infante le costó la vida mantener sus ideas. También en aquel 4-D, 1977, un disparo tan asesino como los que mataron a Blas Infante en Sevilla segó la vida en Málaga del joven Manuel José García Caparrós.

«Andalucía por sí, para España y la Humanidad«. Es la frase de Blas Infante que brilla en la letra del himno andaluz. Es una idea de concordia, de unidad en la diversidad, lo que los andaluces quieren es no ser menos que nadie. No obstante, los hechos actuales demuestran que con la paz por delante no se puede ir a sitio alguno y, sin embargo, a pesar de todo, no se puede renunciar a ella. Los separatistas que destrozaron Cataluña y humillaron a todo el Estado español están logrando todo lo que piden: la Generalitat obtiene la potestad sobre la gestión de los trenes de Cercanías, una «mejora significativa de los recursos públicos» destinados a Cataluña o el perdón del 20% de la deuda (15.000 millones) que tiene en el fondo de liquidez autonómico, entre otros asuntos como los ya conocidos de desjudicializar lo que fue judicializado y condenado con lo cual se desautoriza al mundo judicial español; esto es, irse de rositas quienes tienen todo el derecho del mundo a reivindicar el separatismo, pero dentro de lo que establece una ley suprema que votamos todos, incluidos los catalanes estimulados por Tarradellas.

El traspaso de los trenes de cercanías conlleva también cantidades anuales para poder conservarlos, mejorarlos y ampliarlos. Todo corre a cargo del gobierno central. Se van a transferir “los recursos económicos necesarios”, “antes de la inclusión del traspaso de recursos en el Sistema de Financiación Autonómica”. O sea, que en Andalucía esperando que el Estado nos pague lo que en su momento Elías Bendodo calificó como “nueva deuda histórica” -y así la sigue considerando Moreno Bonilla- y Cataluña recibiendo casi todo o todo lo que desee, aspira hasta a que libren de sus condenas a la familia Pujol. Habrá financiación especial para el orden público por medio de partidas concretas para aumentar el número de los Mossos d’Esquadra, traspasos judiciales, financiación de servicios penitenciarios, traspasos de dinero para investigación, desarrollo y becas. Para la ejecución de inversiones de todo tipo, el acuerdo de legislatura del PSOE con ERC recoge que “se creará una comisión de inversiones entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno del Estado para acordar la priorización y planificación de la actividad inversora y su seguimiento y ejecución. La comisión estará constituida por los representantes de las respectivas consejerías y ministerios con mayor presupuesto inversor al máximo nivel”.

En septiembre de 2021, el entonces consejero de la presidencia de la Junta, el citado Elías Bendodo, declaraba en Málaga: «Andalucía pierde hoy con este modelo de financiación cuatro millones de euros diarios. La deuda va ya por 10.835 millones de euros. Es una nueva deuda histórica que el gobierno de España tiene con todos los andaluces».

Pues bien, visto lo visto, no sé qué esperan en la Junta para movilizar al pueblo andaluz de forma parecida a aquel 4 de diciembre de 1977. Podría ser positivo ver a Felipe González, Alfonso Guerra y otros socialistas “viejos” y jóvenes agarrando otra pancarta al lado de Moreno Bonilla, todos encabezando la protesta. Quiero ver si hay un empresariado andaluz de verdad en esta tierra, un poder de verdad porque sin ese poder no hay nacionalismo moderado, incisivo y potente. Quiero ver la postura de unos medios de comunicación que en la actualidad desarrollan más propaganda que periodismo.

Quiero ver dónde están hoy los herederos de aquel Partido Andalucista que en paz descanse y los herederos de la fuerza política e intelectual que demostraron los Alejandro Rojas-Marcos, Luis Uruñuela, Miguel Ángel Arredonda, José Aumente, Enrique Hiniesta, Lacomba, Lanzagorta, José María de los Santos, Amalio García del Moral, Francisco Vélez Nieto, Julio Manuel de la Rosa, José Luis Núñez, Manuel Clavero, García Añoveros, Rafael Escuredo, Plácido Fernández Viagas, Alfonso Lazo... La misma autonomía se los ha comido a todos, los ha olvidado en lugar de promocionarlos, eso hubiera sido otra memoria histórica necesaria que, como no se ha hecho, nos ha vuelto mansos como corderos. Y dependientes de unas limosnas llamadas subsidios.

Quiero ver si esa izquierda andalucista partida en cachitos se suma a la hipotética manifestación o prefiere no sumarse para sumarse a las consignas de Sumar y su protector, Pedro Sánchez. Quiero ver cómo están las posiciones de los intelectuales andaluces, de los científicos, de los creadores en general, hasta qué punto se han apuntado a la mamela de Madrid y la Junta socialdemócrata y a los premios y privilegios controlados por el PSOE o conservan aquel espíritu de 1977 en el que fuimos todos a una, sin distinciones.

Me gustaría incluso observar la postura de Vox que tiene a Blas Infante como un simpatizante del islam -no sé qué tiene eso de negativo teniendo Andalucía el Califato de Córdoba en su historia- más que como a un andaluz honrado y fiel a sus principios. Desde los balcones de su sede, en la hoy avenida de la Constitución, el 4-D nos tiraron botellas de vidrio los militantes de Fuerza Nueva sin que por fortuna alcanzaran de lleno a nadie. Espero que Vox sea otra forma de trabajar por Andalucía.

Yo aún conservo la pancarta con la que participé. Fui con mis amigos del Colectivo Cultural Gallo de Vidrio que en 2022 cumplimos 50 años. La pancarta decía: “Cultura, Autonomía, Socialismo”. Compusimos unos versos que imprimimos en hojas, eso fue lo que íbamos repartiendo por el camino: poemas sobre Andalucía. Por supuesto, al menos yo no era consciente de lo que iba a hacer el socialismo con Andalucía.

Creo que sería positivo llevar a cabo otro 4-D, corregido y aumentado, el que no llora no mama; creo que, si en Andalucía salieron a la calle en 1977 unos dos millones de personas de la más diversa procedencia, en estos momentos deberían salir el doble en una reivindicación de “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”. El andaluz es muy suyo, le disgusta que lo marginen, le gusta vivir la vida, tal vez le falten arrestos por déficit de ilusiones (¿quién se las ha robado, como a otros pueblos?) y creo que suele ser indolente. Pero quiero pensar que todavía conserva el espíritu rebelde que lo llevó a levantarse aquel 4 de diciembre tras casi 40 años de dictadura y sin saber apenas quién era Blas Infante y las Juntas Liberalistas, sin saber su historia, sin saber nada de nada, sólo que lo intentaban humillar. En estos momentos la situación es peor y puede ir a peor aún para todos, no sólo para los andaluces.