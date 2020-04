Así lo ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en rueda de prensa telemática junto al consejero de Salud y Familias tras la reunión del gabinete de crisis por Covid-19.

En concreto, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) ha propuesto que el tiempo máximo para desayunos no excede de 30 minutos y 90 minutos para comidas principales; no aceptando reservas de más de cuatro personas a no ser que puedan certificar que conviven en el mismo domicilio; guardando distancias entre mesas y sin compartir platos entre los comensales (mejor platos individuales) y llevando a cabo una desinfección del material entre los turnos establecidos para cada servicio de comidas.

En cuanto a los comercios, la Junta propone la apertura de peluquerías, centros de estética y comercio en general a partir del 11 de mayo y entre las medidas recomendadas apunta a la desifección de las prendas devueltas y que se usen en los probadores, una estancia máxima en los comercios de 30 minutos y 90 en el caso de grandes superficies, así como evitar los periodos de rebajas optando por ofertas mantenidas.

En general, las recomendaciones de la Junta pasan por realizar un reconocimiento médicos a los empleados antes de incorporarse a su puesto de trabajo, métodos para medir la temperatura a los usuarios, guardar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas y geles desifectantes en todos los locales.

El resto del cronógrama para el desconfinamiento en la comunidad señala el 1 de mayo como el día en que podrán salir los mayores a pasear y la actividad de deporte individual, el 3 de mayo para la vuelta de las celebraciones de carácter religioso y el 10 de mayo para salidas de las unidades familiares. Además, el 18 de mayo se podrían retomar los funerales sin velatorio.



La Junta de Andalucía plantea en su propuesta para el desconfinamiento remitida al Ministerio de Sanidad diferenciar tramos horarios para la salida de personas mayores, entre las 09.00 y las 14.00 horas, y de menores de 14 años, de 16.00 a 21.00 horas, con el objetivo de "evitar al máximo el contacto" entre ambos colectivos que pueda provocar contagios por coronavirus Covid-19.

Según ha detallado en rueda de prensa no presencial el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la propuesta andaluza también fija otros tramos horarios distintos para la práctica individual de actividades deportivas, de 7 a 10 horas por la mañana y de 21 y 23 horas por la noche, manteniendo una distancia de cinco metros al caminar, diez metros al correr y 20 metros al circular en bicicleta.

La Junta de Andalucía establece que la salida de mayores y la práctica de deportes de forma individual se produzca a partir del viernes 1 de mayo; la asistencia a misas por un máximo de 30 minutos desde el domingo 3 de mayo; y la salida a paseos de todos los miembros de la unidad familiar a partir del 10 de mayo.