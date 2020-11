Juan Marín: «Si por nosotros fuera, Granada tendría ya un confinamiento domiciliario»

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, ha afirmado este martes que «Granada con las circunstancias que tiene debería estar en confinamiento domiciliario, pero el ministro de sanidad, Salvador Illa, ha dicho claramente que no va a haber confinamiento domiciliario, a pesar de las circunstancias y los datos tan terribles que estamos viviendo cada día».

El vicepresidente también ha expresado durante una entrevista en Cuatro que la Junta de Andalucía no tiene las herramientas para establecer ese confinamiento porque «el Gobierno de España no nos la puso con la aprobación del decreto». De esta forma, Marín critica que las comunidades autónomas no tengan las competencias para adoptar esa decisión. «Si por nosotros fuera, Granada tendría ya activado un confinamiento domiciliario».