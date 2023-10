La cara sostenible y depurada de los campos de golf en Andalucía

En plena época de sequía, muchas voces se tornan críticas al hablar de los campos de golf, aunque estos defienden que tan sólo suponen el 0,1 % de todo el regadío andaluz y, más importante aún, que la “inmensa mayoría” de los que se encuentran en Andalucía usan aguas residuales depuradas que en ningún caso servirían para abastecer a los ciudadanos.

Así lo apunta por ejemplo a EFE el director gerente de Alborán Golf, Francisco Venegas, quien incide en que se trata del agua que se tira “por los baños, por los retretes, por los sumideros”, utilizable para riego tras tratamientos terciarios en una Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

Es la que hace crecer el césped este campo municipal que depende del Ayuntamiento de Almería, al “cien por cien”. “No tenemos otra agua. No tenemos acceso a pozos subterráneos, como he oído alguna vez, que los campos están sobreexplotando los acuíferos subterráneos. No tenemos pozos, ni estamos conectados a la red de Aqualia”, insiste.

Ese mismo agua no sólo riega las 50 hectáreas de este campo de golf, también abastece a los jardines públicos y de los hoteles de la urbanización de El Toyo.

“Tenemos la suerte de que en verano, cuando más necesidades hídricas hay, también hay más población y los hoteles están llenos, con lo cual se produce más agua residual y así también tenemos nosotros más agua depurada. En invierno se produce menos agua, pero nosotros tenemos también menos necesidades”, abunda.