La CHG sitúa las reservas de agua en el nivel más bajo de los últimos 25 años

El secretario ejecutivo de UPA Andalucía, Elio Sánchez, ha mostrado su preocupación por la sequía, aunque confía en que se vuelvan a producir episodios de lluvia importantes en los próximos meses. Así, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cuando llegue la campaña de riego, a partir del 1 de mayo, "se tengan en cuenta criterios sociales y de supervivencia de los cultivos a la hora de repartir el agua".

"Ahora mismo estamos hablando de previsiones, pero ya está claro que no son demasiado favorables. Habrá cultivos, como el año pasado, caso del algodón o el arroz, que no podrán plantarse porque las dotaciones de riego los harán inviables", ha subrayado Sánchez, concluyendo que "si estos escenarios se confirman, pedimos que el reparto no solo sea proporcional entre los territorios que conformamos la Cuenca, sino que se atiendan otras cuestiones de índole social y para garantizar aquellos cultivos que puedan sacar adelante las cosechas".