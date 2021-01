La Junta afirma que no corren peligro las clases presenciales

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha manifestado que "a día de hoy" no corren peligro las clases presenciales, y ha aludido al caso de La Línea de la Concepción (Cádiz) donde ha considerado que las clases deben seguir de esta manera.

"No están peor que Granada en el primer trimestre, que estuvo cerrada perimetralmente y los colegios estuvieron abiertos", ha indicado el consejero en Málaga.

No obstante, pese a que por el momento "no hay ninguna señal de que no se opte por la presencialidad", Imbroda ha recalcado que están sujetos a las instrucciones de Salud Pública, "que nos marca las directrices".

"Nosotros somos los centros educativos, no sanitarios. Son las directrices de Salud pública según la incidencia en el territorio que sea si hay que tomar alguna decisión que vaya más allá de", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado a los periodistas que desde Salud no les "han dicho nada al respecto". "Estamos procurando llevar la máxima normalidad dentro de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo", ha subrayado.