La Junta endurecerá las medidas si hay repuntes

En esa línea, ha comentado que "estamos en la fase final de la desescalada", lo cual "ayuda a ver la luz al final del túnel", pero ha subrayado que es "en las bajadas de las montañas cuando más se cae uno o se tropieza", porque "te relajas, estás más cansado", y "eso no puede pasar" con la pandemia, según ha aseverado.

En ese sentido, ha comentado que imágenes como las vistas el pasado fin de semana en puntos de España, también de Andalucía, "no son para nada responsables, nos preocupan" y muestran "el camino equivocado", según ha abundado el consejero de la Presidencia antes de advertir de que "los excesos se convierten al cabo de pocas semanas en muertos", como se ha podido comprobar "en fechas anteriores", según ha abundado.

En nombre del Gobierno andaluz, el consejero portavoz ha remarcado que el estado de alarma sí ha acabado, pero "la pandemia no", y la salud y la economía de Andalucía, así como el modo como se vaya a vivir el próximo verano "están en juego en estas semanas".

El Gobierno andaluz ha querido este martes lanzar "un llamamiento a la responsabilidad" de la población para que no actúe "como si hubiera acabado la pandemia" de Covid-19 al haber decaído el estado de alarma, y ha querido dejar claro que no descarta un endurecimiento de las restricciones si se produce un repunte de la incidencia acumulada de casos positivos de infección en los próximos días.

Sobre la situación epidemiológica actual en Andalucía, el consejero portavoz ha señalado que la "cuarta ola" de la pandemia se encuentra "totalmente aplanada", y se acumulan ya dos semanas de bajada consecutiva de la bajada de la incidencia acumulada a 14 días, pero ha advertido de que "en cualquier momento se puede disparar si no actuamos con responsabilidad".

El consejero portavoz ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía "no descarta, si hay nuevos repuntes, endurecer de nuevo las medidas" de restricciones, porque "la lucha contra la pandemia no permite atajos" y la Junta "no va a tener problema en dar pasos atrás si empeora la situación", según ha enfatizado.

Bendodo ha llamado a los andaluces a "no tirar por la borda el sacrificio de año y medio", y a los jóvenes que no hagan "locuras que nos pueden llevar a malas noticias en unas semanas". Además, ha remarcado que "cada vez son más los jóvenes" que ingresan en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con Covid-19, algo que "preocupa" a la Junta, según ha abundado.

El consejero portavoz ha reiterado la petición de la Junta de Andalucía al Gobierno central para que convoque de forma urgente una Conferencia de Presidentes autonómicos para, "entre todos, plantear una hoja de ruta" en esta fase de la pandemia, y ha confirmado que entre las medidas de restricción que podría solicitar el Gobierno autonómico de empeorar la situación podrían figurar la vuelta al estado de alarma o al toque de queda nocturno, pero ha abogado por "esperar" primero "a ver como evoluciona la pandemia" antes de avanzar posibles restricciones.