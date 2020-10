La Junta no contempla restringir la entrada y salida de Andalucía

En cualquier caso, Marín ha dejado claro que "en principio" la Junta no ha "restringido la entrada y salida" de Andalucía "y no es la previsión que tenemos" de cara a la reunión del Comité Director de Alertas.

A su juicio, "se ha convertido un problema sanitario en un problema jurídico y esto no se tenía que haber producido porque al final estamos abocados a esta situación de tanta confusión e incertidumbre que en nada beneficia a los ciudadanos".

En su opinión, "lo razonable es ir viendo cómo evoluciona la situación sanitaria y me parece excesivo o muy aventurado querer llevar esta situación hasta el próximo 9 de mayo", si bien ha querido dejar claro que expresa esta opinión aunque la posición que defenderá Cs en el Congreso la fijarán "mis compañeros cuando conozcan la propuesta que hace Sánchez".

"En este momento el estado de alarma lo veo oportuno y necesario pero ahora lo que hace falta es también ir viendo la evolución de la situación sanitaria y que también el señor Sánchez y el Gobierno de la Nación plantee una solución o una alternativa que no sea de seis meses", ha añadido el vicepresidente andaluz, que ha recordado que ya en la primera oleada de la pandemia del Covid Sánchez "hizo algo similiar cuando quiso llevar la primera prórroga a un mes y Cs le hizo cambiar de opinión, y por eso finalmente se aprobaron prórrogas por 15 días".

"Lo importante es intentar mantener la normalidad dentro de la convivencia con este virus y todo el mundo tiene que ser consciente de las medidas higiénico-sanitarias, de distanciamiento social o de horarios que hay que respetar", ha añadido el vicepresidente de la Junta, que ha recordado que "en Andalucía no se ha decretado ningún estado de confinamiento ni de entrada ni de salida de la comunidad y no sabemos qué decidirán otras comunidades pero no es el caso de Andalucía en este momento".

En este sentido, Marín ha expuesto que "en Andalucía hemos planteado medidas de manera clara y nítida con restricciones en aquellas ciudades con una situación más complicada", entre las que ha citado Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba, aunque ha querido dejar claro que "no tenemos servicios sanitarios saturados, pero sí puede provocarse una situación mucho más grave en las próximas semanas si ahora no se toman medidas".

"Hemos adoptado órdenes que se están haciendo públicas en boletines oficiales para que los ciudadanos estén perfectamente informados porque no en las ocho provincias andaluzas tenemos la misma situación", ha añadido el vicepresidente de la Junta, que ha apuntado que "la evolución del Covid nos tiene que hacer tomar decisiones a los responsables políticos que nos permitan también hacer compatible la actividad económica porque el Covid ya es un grave problema social y económico que se puede convertir en un drama para millones de familias en toda España".