La Junta no pide toque de queda para la comunidad

La Junta de Andalucía ha decidido este jueves 22 de julio no proponer adoptar medidas de restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno en la comunidad autónoma al revisar, como cada semana, la situación epidemiológica de cada uno de ellos, a pesar de que en esta semana Villanueva de Córdoba supera la tasa de 1.000 casos.

La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública (Comité de Expertos), decidió el martes proponer la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 2,00 y las 7,00 horas en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.

No obstante, la Junta ha indicado este jueves que no propone esta medida al no presentar ningún municipio tasa de incidencia por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes "en ascenso".

Esta decisión ha sido adoptada por el comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, en reunión telemática celebrada este jueves, ante los datos de evolución diaria de la pandemia con una tasa 1.014,9 en Villanueva de Córdoba.