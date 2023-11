La Junta presentará un recurso contra la Ley de Amnistía

La Junta de Andalucía ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la proposición de ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts que se ha registrado en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "El gabinete jurídico ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía", según ha señalado.

Fernández-Pacheco ha manifestado que los pactos del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, con los partidos independentistas, donde se incluye la citada proposición de ley de amnistía, están suponiendo una "quiebra social sin precedentes en nuestro país".

Ha indicado que estamos ante una Ley de amnistía, "diseñada por políticos para obviar delitos que cometieron políticos; una amnistía que lo perdona todos, según dicen, por el interés general y que dejará de juzgar a personas que cometieron gravísimos delitos contra el Estado, contra el orden público o contra las arcas públicas con el dinero de todos".

"Una amnistía que deroga de facto la separación de poderes y viene a decirnos que España no es un estado de derecho", ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha insistido en que lo que está permitiendo Sánchez de cara a su investidura "no atiende a razones, no atiende al sentido común y tampoco atiende a lo que debe ser la lealtad institucional básica".

Ante ello, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz emprenderá todas las acciones a su alcance en los ámbitos social, político y judicial para defender la igualdad de todos los españoles y evitar que Andalucía sea una comunidad de "segunda". "No vamos a permitir que se nos trate como a ciudadanos de segunda ni vamos a permitir agravios que vengan a mermar nuestros derechos; no nos vamos a andar con chiquitas, y vanos a usar todos los recursos que estén a nuestra disposición, siempre con la ley y la Constitución marcando los límites", ha indicado.

Ha mostrado la preocupación del Gobierno andaluz por las "sucesivas cesiones" que Sánchez "ha hecho al independentismo en favor única y exclusivamente de su investidura", y ha considerado que el presidente español en funciones "bien haría, en escuchar el clamor de los cientos de miles de andaluces y españoles que han salido a las calles para decirle que no todo vale".

"Pero mucho nos tememos que la ambición desmedida por seguir anclado al sillón de la Moncloa no tiene límite, y no va a atender a razones, pero ni mucho menos tiene razón", según ha indicado el portavoz del Ejecutivo andaluz.