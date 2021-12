La Junta recomienda máximo dos núcleos familiares para las cenas de Navidad

La Junta de Andalucía recomienda una serie de pautas frente al Covid-19 para las comidas familiares en Navidad como limitar el número de núcleos familiares a un máximo de dos, mantener buena ventilación, no fumar en espacios cerrados y facilitar un ambiente no ruidoso que no obligue a elevar la voz.

Estas recomendaciones figuran en una guía elaborada por la Dirección General de Salud Pública, consultada por Europa Press, que recuerda que contar con un test de antígeno negativo no debe llevar a relajar el cumplimiento de las medidas y la obligación de "mantenernos en casa y no acudir a eventos o reuniones sociales o familiares si tenemos síntomas compatibles con la Covid-19, si debemos aislarnos por diagnóstico confirmado o si somos contactos estrecho de un caso confirmado".