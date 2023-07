La ONCE deja casi un millón de euros en Andalucía

El sorteo de ONCE de ayer ha repartido 885.000 euros en el Zaidín, donde José Aguilera vendió once cupones premiados con 35.000 euros y la serie agraciada con el mayor premio, medio millón de euros.

José Aguilera, vendedor de la ONCE desde 2016, tiene su punto de venta ubicado en calle Don Bosco, a la entrada del Merca 80. “Se siente mucha alegría, anoche cuando me llamaron no me lo creía”, dice antes de instalar su propio quiosco a primera hora en el mercado de abastos. Se lo ha hecho él mismo, a base de aluminio, rotulado con la ONCE, y con ruedas para entrar en la plaza los días de lluvia. “Hay que ir innovando”, matiza.

Aguilera vendió diez cupones preimpresos premiados, incluido el de la serie, y otros dos a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que desea jugar. “De momento tengo localizados a cuatro afortunados y son gente de los que le hace falta, de los que compran su cuponcito todos los días, me alegro de que esté tan repartido”, añade.

El vendedor se ha reincorporado a su puesto de venta hace tres semanas después de año y medio de baja por un accidente de una moto que le atropelló. “Me he llevado 18 meses esperando que me pongan una prótesis -se queja-. Pero tengo una buena clientela, me han recibido más bien que todo”, afirma orgulloso. José reconoce que todos los días piensa que va dar el premio a sus clientes. “No se me quita de la cabeza, tengo que darlo, tengo que dar el premio, me digo todos los días, y cuando llega ese momento no te lo crees. Ahora a vender más y a dar el Extra de Verano también, todo lo que pueda”, concluye.

El cupón de la ONCE del jueves, 13 de julio, estaba dedicado al Yacimiento Arqueológico Contrebia Leucade de la localidad riojana de Aguilar del Río Alhama y ha llevado el resto de sus premios a Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 14 de julio, un bote de 48 millones de euros.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohibe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados