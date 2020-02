La ONCE deja en Cádiz más de un millón de euros, 34 cupones premiados

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado la mayor parte de su fortuna en Cádiz capital, donde María del Mar García Moreno ha vendido 34 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, por lo que ha repartido así un total de 1.190.000 euros. El número premiado es el 28765.

Según ha explicado la ONCE en una nota, Moreno, que es vendedora de la ONCE desde 2013, vendió 34 cupones en su punto de venta ubicado en la avenida Segunda Aguada. El sorteo de la ONCE de este jueves, que estaba dedicado la localidad de la provincia de Burgos, Orbaneja del Castillo, ha repartido el resto de premios, precisamente, en Burgos.

Por su parte, María del Mar ha señalado que no se esperaba dar un premio así, por lo que casi no se lo cree. Además, se mostrado "muy feliz porque la gente a la que le ha tocado les hacía mucha falta". "Me siento como si me hubiese tocado a mí", ha asegurado.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.