La ONCE deja un agraciado con medio millón de euros en Conil

Manuel Vargas, vendedor de la ONCE desde hace dos años, ha llevado la mayor fortuna con el cupón agraciado con la serie dotada con medio millón de euros, en su p unto de venta ubicado en la plaza de Nuestra Señora de las Virtudes , aunque también vende por los chiringuitos de la playa de Los Bateles . Vargas vendió el cupón premiado con 500.000 euros y otro con 35.000 euros, ambos a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

El sorteo de ONCE de ayer ha repartido 605.000 euros entre las localidades de Conil de la Frontera, donde un vecino se llevó medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, Barbate y Chiclana de la Frontera.

“Parece que me ha tocado a mí, estoy nervioso, no he dormido nada”, reconoce esta mañana. “Me alegro un montón por los clientes, el que le haya tocado, yo me pongo en su lugar y le he arreglado la vida”, añade Manuel, que está deseando saber si le ha dado la suerte a un vecino o a un turista de la localidad gaditana.

El sorteo de este miércoles, que estaba dedicado al 30 Aniversario de Salvamento Marítimo, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros, que vendió Susana Pérez en la avenida de la Mar de Barbate, y otro con la misma cantidad en el mercado de Chiclana de la Frontera que vendió Ana Belén Ibeas, por lo que ha repartido en total 605.000 euros en la comarca de La Janda.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana viernes, 11 de agosto, un bote de 10 millones de euros.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

