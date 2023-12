La ONCE reparte más de 200.000 euros en dos provincias de Andalucía

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha repartido 200.000 euros en premios entre diez vecinos de Pilas, donde José Manuel Burgos, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Burgos todavía no ha cumplido un mes como vendedor de la ONCE ya que comenzó a trabajar el pasado 17 de noviembre.

José Manuel Burgos vendió ayer a las puertas del supermercado Cash Fresh aunque habitualmente vende de forma ambulante por la localidad. “Hoy esto es un auténtico caos -afirma encantado-. La verdad es que tenía pensado que iba a dar premio pero tan pronto no, chicos sí, pero tan grande y tan pronto no lo pensaba. Pero me alegro mucho por la gente que esto es una alegría muy grande para todo el pueblo”, afirma.

El sorteo del 9 de diciembre, que estaba dedicado al Año Jubilar Eulaliense 2023/2024 Santa Eulalia de Mérida, ha dejado otro premio de 20.000 euros en Jerez de la Frontera y ha llevado el resto de su fortuna a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes 12 de diciembre, un bote de 49 millones de euros.

Y el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, pone en juego más de 51 millones de euros en premios, con 80 premios de 400.000 euros, 80 de 40.000 euros y otros 80 agraciados con 20.000 euros.

