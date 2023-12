La ONCE reparte más de 2,6 millones entre seis provincias andaluzas

La ONCE ha repartido un total de 2.632.000 euros entre localidades de seis provincias andaluzas durante las fiestas navideñas, en los sorteos de los días 19, 22, 23 y 24 de diciembre. Sevilla, Málaga, Almería, Córdoba, Huelva y Granada son las agraciadas.

El Cuponazo del viernes, 22 de diciembre, repartió un total de 2.360.000 euros entre Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba, en 59 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

En Sevilla, el vendedor de la ONCE Carlos Jesús Salas López repartió 400.000 euros en diez cupones premiados. La misma cantidad que dejó entre sus clientes Enrique Domínguez Albendín. En Lebrija, Jesús Castillo Ceballo también repartió 400.000 euros con el Cuponazo del día 22. Y en Alcalá de Guadaira, José Antonio Zambrana Campos comercializó un Cuponazo premiado con 40.000 euros.

Málaga también recibió importantes premios del Cuponazo. Así, Francisco Porras Porras repartió 400.000 euros en diez cupones premiados. En Fuente de Piedra, la vendedora de la ONCE María Isabel Ruiz Moscoso llevó otros 400.000 euros que dejó en esta localidad.

En Almería, María Isabel Gómez Berenguel repartió 280.000 euros en siete cupones agraciados. Finalmente, el Cuponazo del 22 de diciembre dejó en Córdoba 40.000 euros, gracias al vendedor Rafael Morales Mangas.

El Cupón Fin de Semana del domingo, 24 de diciembre, dejó un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años (un total de 240.000 euros) en la localidad onubense de Beas, donde Juan María Rafallo Bautista vendió un cupón agraciado con un Sueldazo de segunda categoría. Además, en Huelva se vendió un cupón premiado con 20.000 euros.

'Mi día' de la ONCE también repartió premios. En el sorteo del 19 de diciembre, dejó 3.000 euros en Moclín (Granada), donde Manuel Fermín Morales López vendió un boleto que premió la fecha favorita de la persona ganadora. En el sorteo del día 23, la vendedora de la ONCE Josefa Brocal Navarro llevó otros 3.000 euros a la localidad sevillana de Alcalá del Río. Este mismo sorteo dejó otros 3.000 euros en Málaga, en un boleto comercializado por uno de los establecimientos colaboradores de la ONCE, situado en la calle María Tubau, número 18.

Finalmente, en el sorteo de 'Mi día' de Nochebuena, los 3.000 euros del premio mayor fueron a parar a Sevilla, de manos del vendedor Antonio Fernando Fernández Romera.

