La ONCE reparte por tercer día consecutivo su mayor premio en Andalucía

El sorteo diario de la ONCE ha vuelto a dar su mayor fortuna a la provincia de Málaga por tercer día consecutivo. El martes fueron 745.000 euros en Antequera, el miércoles 815.000 euros en Málaga capital y este jueves otros 815.000 euros, en esta ocasión en San Pedro de Alcántara, en Marbella; además de 35.000 euros en Málaga.

Tres de tres y los tres seguidos. El nuevo cupón de la ONCE, que ofrece un premio mayor de medio millón de euros, lleva tres días seguidos dejando su suerte en Málaga. David Ramírez, vendedor desde hace solo cinco meses, llevó la suerte a sus vecinos en San Pedro de Alcántara con la serie agraciada con el medio millón de euros y nueve cupones premiados con 35.000 euros, que suman en total 815.000 euros, la misma cantidad repartida el día anterior en el Mercado de Huelin de la ciudad.

Ramírez, que tiene una discapacidad visual grave, tiene su punto de venta ubicado en la calle Córdoba. "No he dormido en toda la noche, hoy tengo algo de ojeras", reconoce orgulloso, añadiendo que la satisfacción "es enorme, por la gente, sobre todo, por la felicidad de los clientes, y porque, aunque no les haya tocado se alegran, esa alegría se contagia. Y para mí como vendedor, que estoy vendiendo ilusión".

"Repartir felicidad es una satisfacción doble; por los que les ha tocado y, de manera indirecta, por el resto de los compañeros vendedores, que el beneficio es mutuo --afirma--. Esto es un tirón, ojalá vuelva a dar más premios grandes, que es lo suyo".

Por su parte, Josefa Gómez vendió también un cupón premiado con 35.000 euros en Atarazanas, en la capital malagueña. El mismo sorteo ha repartido 175.000 euros en Jaén, con otros cinco cupones premiados con 35.000 euros, que ha vendido Antonio Morales, vendedor desde el pasado mes de diciembre, en la zona de Ben de Saprut de la capital jienense, por lo que, en total, la ONCE repartió este jueves 1.025.000 euros entre las provincias de Málaga y Jaén. El resto de premios han ido hasta Asturias y Cantabria.

El sorteo del jueves estaba dedicado a la Biodiversidad, bajo el lema '30 años protegiendo el patrimonio natural con Red Natura 2000', dentro de la serie monográfica que desde el lunes y hasta este jueves la ONCE ha dedicado a la Semana del Medio Ambiente para concienciar a todos los ciudadanos sobre el respeto y el cuidado al medio ambiente.