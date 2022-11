«La privada garantiza la FP que sí necesita el mercado andaluz»

Para El Correo de Andalucía, como venimos publicando desde hace semanas, la educación es el principal motor del cambio. Y un lugar donde todos tienen cabida..



Hoy hablamos con Rafael Caamaño, secretario general de CECE-Andalucía (Confederación Española de Centros de Enseñanza), patronal que aglutina centros concertados y privados, sector este último del que es líder en España. Ingeniero naval con MBA en el Instituto San Telmo, lleva toda una vida dedicada a la docencia y los puestos directivos en centros educativos. Desde hace veinte años compagina su responsabilidad de presidente de CECE Sevilla con la secretaría general de esta patronal de la enseñanza privada y concertada.



¿Qué papel juega CECE como patronal en el sector privado?



CECE-Andalucía se caracteriza por representar a centros educativos privados de todos los niveles y sectores, tanto concertados como no concertados, siendo en Andalucía la organización patronal educativa con mayor número de centros de todos esos niveles.



Representamos alrededor del 40% de centros concertados, algo más del 70% en la enseñanza privada y en Infantil 0-3 un gran número de centros asociados de toda Andalucía: en este sector es difícil establecer porcentajes porque aún hay muchos centros que no están asociados a ninguna patronal: estamos creciendo para representar al mayor número posible.



Por todo ello, nuestro papel es el de una organización con amplia representatividad que defiende la libertad de enseñanza en todos sus aspectos: libertad de elección de las familias y libertad de creación de centros docentes.



¿Cómo es su relación con Escuelas Católicas?



Con todas las organizaciones del sector (Escuelas Católicas, ACES, las del sector de infantil 0-3, etcétera) mantenemos unas magníficas relaciones, pues a todos nos unen los mismos objetivos, como decía antes: defender la libertad de enseñanza y la no discriminación de las familias por elegir un centro educativo u otro.



¿Por qué algunos sectores critican que la enseñanza concertada en Andalucía sea de titularidad católica? ¿Qué buscan con ello?



La enseñanza concertada en Andalucía, como en el resto de España, tiene un amplio abanico de entidades titulares, asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles, etc, y efectivamente, dentro de ellas, alrededor de un 50% puede decirse que pertenecen a instituciones oficialmente católicas.



Quizás lo que llame la atención es que cerca del 90% de las familias (en Primaria un 95% y en los demás niveles algo menos) elijan voluntariamente la enseñanza de religión, tanto en centros oficialmente católicos como en otros muchos que no lo son. Pero eso es un síntoma de libertad y respeto a nuestro marco constitucional, que a nadie debería molestarle, pues tan respetable es elegir esa opción como otra distinta.



¿La apuesta por la concertada de la Junta de Andalucía es testimonial o ve que sea efectiva?



En Andalucía la enseñanza pública supone el 80% del total, porque así lo decidieron los gobiernos anteriores, algo que no se modificó con el cambio de gobierno en la anterior legislatura.



Pienso que un Gobierno debe ser neutral e independiente, y no apostar (como usted dice) ni por unos ni por otros, debe gobernar para todos. Por tanto, lo que nosotros pedimos es que no se discrimine a nadie por el tipo de educación que elige, y que se tenga en cuenta la demanda real de las familias a la hora de conceder los conciertos, y que la normativa de escolarización no limite ni condicione esa capacidad de elección.



¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con las actuales consejera y viceconsejera?



Pues de respeto y mutua oferta de colaboración, como no puede ser de otra manera entre representantes de la administración y de los ciudadanos a los que representamos.



Nosotros ya hemos manifestado aquellos temas en los que se debe mejorar, cambios importantes que deberían hacerse en alguna normativa, negociaciones de acuerdos con el sector de la concertada que llevan obsoletos muchos años, contar con la enseñanza privada y tener en cuenta a los miles de familias que acuden a ella, etc, y esperamos ir avanzando en su solución.



¿Existe complejo de inferioridad en el trabajador de la concertada y la privada?



¿Por qué habría de existir ningún complejo? Los trabajadores de la enseñanza privada están muy orgullosos de la importante tarea que llevan a cabo, y se sienten depositarios de la confianza de las familias que han puestos a sus hijos en sus manos. Y hay que decir que ese profesorado, así como el personal de administración y servicios, hacen un magnífico trabajo, como por ejemplo han demostrado en la tan complicada época de la pandemia.



Si a lo que se refiere usted es que puedan considerarse en peores condiciones que el personal de la enseñanza pública, es verdad que hay que avanzar (aunque algo ya se consiguió con los acuerdos de homologación retributiva) no sólo en mejorar sus condiciones económicas, sino en su dedicación horaria, en tiempo para poder cumplir con las obligaciones y condiciones que van imponiendo las distintas leyes orgánicas educativas, y principalmente el PAS, cuyos salarios proceden de las partidas de Otros Gastos de los módulos de conciertos, y que efectivamente son absolutamente insuficientes.



¿Subsidiarios o complementarios de la pública?



Evidentemente la enseñanza concertada es complementaria (como también lo es la privada sin concertar) porque responde a la libre elección de las familias, fruto de un mandato constitucional, que recoge el derecho de los padres y madres a escoger la educación de sus hijos, y por tanto elegir un centro educativo sin ningún tipo de prioridad de un modelo sobre el otro.



¿Cómo podría mejorar la estabilidad laboral en la educación concertada? Actualmente, para muchos docentes, es el paso previo al ingreso en la educación pública....



Aunque efectivamente en algunos casos se da esa circunstancia del paso de profesores de la privada a la función pública, es evidente con los números en la mano que es algo minoritario en el conjunto. En general, las plantillas son muy estables.



Es completamente respetable el deseo de algunos de ser funcionarios como futuro profesional, pero el trabajo en la enseñanza privada es algo muy vocacional, donde la inmensa mayoría son magníficos profesionales, identificados con el proyecto educativo de su centro y con la confianza que antes comentaba que depositan en ellos las familias, lo que les lleva a prepararse muy bien, a seguir formándose a lo largo de la vida, a trabajar en un ambiente de equipo y de libertad, en el que se encuentran muy a gusto.



¿Por qué existe tanta precariedad laboral entre los trabajadores de la educación privada? Son muchas las críticas al respecto dentro de este sector



No tenemos percepción de precariedad. En caso de que haya algún elemento aislado, respecto al total de los centros educativos, es irrelevante. Se podría hablar entonces de casos de precariedad pero en ningún momento de precariedad en el sector



¿A qué dedicaría CECE una mayor partida presupuestaria para el aumento de plantillas?



Creo que la propia pregunta se responde, es decir, deben ampliarse las plantillas de los centros, no sólo en número de personas, sino en tiempo de los docentes para las distintas tareas que la legislación educativa dicta: tareas directivas y de coordinación docente, tutoría y orientación, preparación de clases, atención a las familias, etcétera.



El problema desde hace muchos años es que a través de las distintas normativas se van aumentando las tareas a realizar (aparte de las clases), sin que se incrementen los módulos de conciertos que permitan tener las plantillas necesarias.



¿Cree que la legislatura pasada, como indican muchos actores sociales, fue una legislatura casi perdida?



Creo que fue una legislatura que creó muchas expectativas que después no se cumplieron como se esperaba.



¿Cómo fue Javier Imbroda como Consejero?



Creo que de las personas fallecidas no hay que tener más que un respetuoso recuerdo, como el que tenemos de una persona como Javier con unas grandes cualidades humanas y profesionales.



Ahora miramos hacia adelante en una nueva legislatura de la que esperamos muchas cosas.



¿Es la educación privada la principal amenaza de la educación concertada?



Vuelvo a repetir lo que decía antes, que lo que importa es que las familias puedan elegir la educación que quieren para sus hijos y ellos son los que deciden qué modelo prefieren.



El problema está en que efectivamente puedan elegir con libertad, y que no se vean condicionados (como desgraciadamente ocurre a veces) por razones ideológicas o económicas.



¿Cree que la competencia entre concertados puede ser contraproducente para el colectivo?



La competencia siempre es buena, en cualquier ámbito de la sociedad, lo que es empobrecedor son los monopolios, el “direccionismo” que a veces pretenden algunas administraciones o partidos políticos, el contraponer unos modelos contra otros, en definitiva, la falta de libertad.



Cada centro, privado, concertado, público, debería exponer claramente su proyecto educativo, en qué se diferencia de otros igualmente respetables pero diferentes, y que las familias escojan.



Cuando se sienta con representantes de la educación pública, ¿cómo es el clima de convivencia?



No son muchas ocasiones en las que coincidimos, pero creo que todos nos respetamos sin ningún problema: los enfrentamientos que se ven a veces proceden más de sectores y organizaciones politizadas que de los verdaderos profesionales de la educación.



¿Son los inspectores justos con los colegios concertados? Las atribuciones docentes han sido muy restrictivas.



No se puede generalizar, como a nosotros tampoco nos gustan esas declaraciones que se hacen a veces sobre la “enseñanza privada en general”, por actuaciones individuales de algunos, más o menos afortunadas.



Respetamos al cuerpo de inspectores, por supuesto, y cuando en algunos casos hemos visto actuaciones desafortunadas, las ponemos en conocimiento de la administración o, cuando ha sido necesario, acudiendo a los instrumentos legales previstos.



En cuanto a las atribuciones docentes, lo primero es que la propia legislación debería ser menos rígida de lo que es, y después, efectivamente hay que ser flexibles en algunas situaciones que se presentan que tienen muy difícil encaje y que la propia legislación puede interpretarse flexiblemente.



Hablemos de los conciertos educativos del Bachillerato. ¿En qué punto se encuentran?



Tenemos la promesa de la Administración de que, tal como se recoge en el programa político del Partido Popular, se empiecen a concertar nuevos Bachilleratos, especialmente en aquellos centros que tienen la ESO concertada y el Bachillerato sin concertar, para que las familias puedan seguir con la educación de sus hijos hasta completarla en el centro que eligieron.



¿Qué respuesta podría dar la Junta de Andalucía a las nuevas exigencias de la Formación Profesional?



Nosotros abogamos por una mayor atención de la Administración hacia la iniciativa privada, que en este sector está especialmente activa. Hoy no se llega a atender toda la demanda que existe, quedándose miles de alumnos sin acceder a la FP por la todavía insuficiente oferta. La Junta de Andalucía tiene la obligación de acudir a la oferta privada para atender esa demanda.



Además de que es una oferta mucho más flexible y que se adapta mejor a las necesidades de los sectores productivos. Los centros privados están en permanente contacto con las empresas, conocen sus necesidades, pueden establecer fórmulas de colaboración sin la rigidez que tiene siempre una administración pública.



Hay que avanzar en fórmulas imaginativas de colaboración público-privada.



¿Qué ve en el horizonte más próximo?



Estamos al comienzo de una nueva legislatura, hemos tenido ya estrechos contactos con la Administración, conocen nuestras propuestas, que no van dirigidas más que a mejorar la educación andaluza, a contribuir a que se reduzcan los índices de fracaso escolar, a fomentar el éxito, la iniciativa, a incrementar la empleabilidad de los jóvenes que salen del sistema educativo, y todo ello se conseguirá en un marco de libertad y de colaboración de todos sin distinción ni discriminación.