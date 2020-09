Las Ampas piden retrasar el inicio escolar mientras no haya «unas condiciones mínimas»

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Confedampa) llevaba días sopesando este comunicado que no han lanzado hasta hoy. “No hemos querido hacer manifestaciones ni protestas por no empeorar las cosas, pero estamos muy preocupados con la situación”, han dicho algunos de sus responsables a este periódico. En la nota que se han decidido a lanzar a los medios, reconocen que “lo fundamental sería la docencia presencial”, pero le solicitan al consejero de Educación y Deportes de la Junta, Javier Imbroda, que “no autorice el inicio del curso escolar hasta que las condiciones de seguridad sanitaria que han dictaminado los expertos en el COVID-19 para los centros educativos garanticen razonablemente la presencia del alumnado”.

En concreto, las Ampas exigen que se garanticen “los 1,5 metros de distancia entre alumnos en las aulas”, algo que hoy por hoy parece inviable, dadas las ratios de más de 30 alumnos en muchos institutos andaluces. En este sentido, Confedampa pide que no empiece el curso mientras no estén asegurados “los locales necesarios que permitan el desdoble de los cursos de 25, 30 y 35 alumnos por clase”, pues solo determinados municipios han logrado poner a disposición de la comunidad educativa otros centros públicos para su uso. La confederación que agrupa las Ampas andaluzas exige asimismo que se aseguren “los profesionales necesarios para esos desdobles”, así como “los medios técnicos y de conexión informática para impartir clases no presenciales”, dado que existe la posibilidad de la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO.

Confedampa pide asimismo en la nota que ha emitido hoy mismo que se asegure “el personal de limpieza necesario en los centros educativos en horario lectivo”, “los controles que eviten las aglomeraciones a las entradas y salidas de los centros educativos” y que “en la comisión Covid-19 sea obligatoria la presencia de las familias a través de sus legítimos representantes en el AMPA”.

Alumnado con necesidades

El comunicado de las Ampas andaluzas no olvida al alumnado con necesidades educativas especiales, pues entre las condiciones que pone para empezar el curso se encuentra “que se garantice la atención domiciliaria al alumnado con NEAE que por razones de salud no pueda asistir a clase”. Por otro lado, exigen que “en los comedores escolares dispongan de los espacios y personal suficiente para no tener que establecer turnos que retrasen el horario de las comidas”.

El comunicado de las Ampas reconoce que “el contagio 0 es imposible”, pero “hasta que estas condiciones no se den, y la tranquilidad, dentro de lo posible, de toda la comunidad educativa no supere a la incertidumbre de constantes cambios de criterio, y estén totalmente explicitadas en instrucciones claras y concisas, no podemos hacer más que solicitar medidas seguras”, han señalado, en referencia las últimas circulares emitidas por la Consejería durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.