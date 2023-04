Las verdad de la guerra sucia del agua en Doñana

En Doñana siempre hubo cultivos. La diferencia es que los cultivos tradicionales de este espacio eran de secano: cereales y vides, sobre todo. Todavía sobreviven muchos de ellos, pero la rentabilidad económica de esas producciones no tienen nada que ver con los números que se barajan en el sector de la fresa, que solo en esta zona se vanagloria de facturar más de 300 millones de euros al año. Por eso el avance de los cultivos bajo plástico de fresa y frutos rojos han ido ampliando durante años sin que ninguna administración pusiera coto incluso a ocupaciones de terrenos públicos en muchos casos. La razón: Oponerse a estos agricultores se paga en las urnas. Por eso muchos alcaldes, como el independiente de Lucena del Puerto, se han señalado y hasta lideran el movimiento de usurpación del agua pública del acuífero para beneficios privados.

Ante la inacción y falta de control por parte de las administraciones en la gestión del agua de Doñana, varios organismos internacionales como UNESCO, Ramsar e IUCN, o la propia Comisión Europea dieron hace una década la voz de alerta. El asunto terminó con un procedimiento de infracción de la Unión Europea contra España por la situación del acuífero de Doñana.

Fue entonces cuando la Junta de Andalucía, gobernada en esos años por Susana Díaz (PSOE), se vio obligada a actuar. Le tenía miedo a los efectos electorales en los municipios afectados, e incluso a sus propios alcaldes, pero no le quedó más remedio que actuar. Con 7 años de retraso en un tema que requería una actuación rápida y contundente, la Junta aprobó en Consejo de Gobierno del martes 16 de diciembre de 2014, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío. En ese plan se trataba, entre otras medidas, de poner orden en la expansión de cultivos, en especial de la fresa, que se habían extendido a lo largo de Doñana y que en muchos casos usaban desde entonces ilegalmente aguas subterráneas para el regadío, esquilmando el acuífero 27 del que depende la vida de Doñana y el resto de regadíos legales. Pero también se llenaba acabar con las ocupaciones del territorio forestal para producir estos millonarios cultivos agrícolas, algo prohibido expresamente por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

Sin embargo, la clausura de las captaciones ilegales, los pozos ilegales, fueron la medida más controvertida, al contar con todo un lobby liderado por alcaldes y agricultores que exigían agua para sus regadíos, agrupados en la Plataforma para la Defensa de los Regadíos de Doñana #somosagricultoresnodelincuentes, que organizó sonadas manifestaciones.

El plan no sólo llegó tarde sino que no contentó a nadie. Los ecologistas tampoco creyeron que fuese la solución a un problema que no se había afrontado a tiempo. «WWF lleva años denunciando en Doñana el uso ilegal del agua y del suelo, alertando de la existencia de más de 1.000 pozos ilegales, más de 2.000 hectáreas de fincas agrícolas situadas en suelos catalogados como monte público y la ocupación de cauces de ríos y arroyos», explica la organización ecologista con más implantación en Doñana.

Pero a los que menos contentaba este plan fue a los regantes ilegales, que recibieron el apoyo de líderes del PP cuando aún Juanma Moreno no gobernaba y que, ahora ante la inminencia electoral, reciben una sonada victoria en el Parlamento andaluz con la futura legalización de los terrenos que producen ilegalmente fresas y frutos rojos.

El Consejo de Participación de Doñana, el máximo órgano de participación del espacio natural donde están representados todos los agentes sociales y la comunidad científica, ha dado la alarma ante esta decisión. Pero ha caído en saco roto. “El Consejo de participación de Doñana ha sido ninguneado por la Junta de Andalucía, a pesar de tener la función entre otras de informar facultativamente cualquier plan en la comarca que pueda afectar a este espacio natural”, explica Ecologistas en Acción. El portavoz de esta organización en Huelva, Juan Romero, aclara que Ecologistas en Acción “llevará la vulneración sistemática del interés público superior de Doñana a la Unesco y la Comisión Europea, pues en nada favorece ni al bienestar social y la economía comarcal, ni a la preservación de los valores del espacio protegido”. WWF ya lo había hecho años antes, cuando la situación no era siquiera tan grave.

Pero los ecologistas no solo denuncian, también han propuesto soluciones: “primero, la retirada y decaimiento definitivo de la proposición de ley actual (que es una variación de la ya planteada por el grupo VOX en 2022); segundo, reunir y partir de toda la información científica y técnica, así como un estudio real de la situación de cada familia afectada y las hectáreas de regadío o secano legalizada o no de cada una, y hablar, debatir, y con gobernanza real y participación buscar alternativas de reubicación, instrumentos de regulación, con la conservación del espacio protegido unido indefectiblemente con la prosperidad de la comarca, que no debe depender de los mercados sino de su fuente de recursos, que es Doñana y es a la que tienen que cuidar. Y tercero, en consonancia con la política de la Unión Europea contra la deforestación, conservar los espacios forestales y frenar la pérdida de masa forestal, en lugar de deforestar transformando a agrícola los espacios forestales, cambiando la Ley Forestal andaluza, aprovechar para mejorarlos, fomentando la sustitución de especies de ciclo corto usadas antiguamente a especies forestales autóctonas y monte mediterráneo que mejore y proteja la biodiversidad y, en consonancia con ello, cuidar el agua de Doñana”.

Para WWF, la organización que nació en Doñana para salvarla de un proyecto forestal en la época franquista, esta guerra del agua comenzó hace muchos años. “El descontrol de los regadíos se plasmó en el 2004 en el POTAD en el que se diseñó una zona agrícola de secano y otra de regadío, pero ya se recomendaba entonces un plan específico para la fresa, que fue el que se aprobó en 2014; mientras se expandió el regadío”, explica Juan José Carmona, portavoz de WWF en Doñana. “Parecía que el plan de la fresa de 2014 auguraba un nuevo tiempo en el que ya no se iban a permitir más ilegalidades, pero como no legalizaba nada nuevo desde 2004 por los desequilibrios hídricos, este lobby ha luchado con más de 166 recursos pidiendo derechos de agua que en los tribunales nunca le han dado la razón a los regantes ilegales”, asevera. “Como todas las sentencias han sido desfavorables para los regantes, han presionado para cambiar la ley, que es lo que han logrado ahora”, recalcar Carmona.

El caso es que esta legalización se produce en el peor momento, con la mayor sequía en décadas. “Los conflictos de esta naturaleza no son nuevos y muestran que las urgencias del presente muchas veces están reñidas con la exigencia de velar por la conservación de recursos para el futuro”, explica Luis Babiano, gerente de AEOPAS; la asociación nacional que engloba a las principales empresas públicas de gestión de agua en España. Para este experto en agua “el cambio climático es el verdadero elefante en la habitación. Esta emergencia provoca que haya más sequías y que surjan más rápido: en los últimos 70 años han aumentado estos eventos repentinos a escala global”, señala el gerente de AEOPAS respecto a la sequía y se pregunta “¿Qué cabe esperar de las fuerzas políticas que nos gobiernan ante una situación así?”, y sentencia: “Es necesario, huir de todo populismo hídrico. Negar las evidencias de la reducción de disponibilidad de agua, o articular promesas haciendo caso omiso de la legislación, es meter la cabeza como el avestruz, en lugar de afrontar el desafío”.