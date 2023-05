Los cortes de agua que vienen en Andalucía por la sequía

La provincia de Sevilla es un ejemplo paradigmático de crear problemas con el agua por el “olvido” de convenios existentes que han quedado como papel mojado. Existen problemas de suministro en El Castillo de las Guardas, Casariche, Aguadulce-Pedrera, El Real de la Jara, Coripe y Guadalcanal. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía declaró el verano pasado, en plena ola de calor, que el agua de los grifos no era apta para el consumo humano en el municipio sevillano de Guadalcanal, tras confirmarse niveles superiores a los límites normativos permitidos en los parámetros de turbidez y color. Para paliar esta grave situación la Diputación Provincial de Sevilla impulsó un programa de obras de emergencia frente a la sequía dotado con más de 15 millones de euros. Pero en Sevilla existen obras conveniadas que hubieran hecho innecesario esas obras de emergencia programadas y las nuevas que se tendrán que realizar si no llueve pronto.

En diciembre del 2008 la extinta Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente contó con un stand compartido con el Consorcio de Aguas de Sevilla en la séptima muestra provincial 'Sevilla son sus pueblos', que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). En un comunicado, la entonces Consejería de Medio Ambiente indicaba que, durante el desarrollo de la muestra, los visitantes podrían conocer el proyecto provincial de gestión coordinada del agua que el Consorcio de Aguas de Sevilla estaba promoviendo para toda la provincia y que contaba con el respaldo de la Diputación Provincial y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este respaldo se hizo efectivo con la firma del convenio de colaboración firmado con la Agencia Andaluza del Agua en 2006, cuyo objetivo era la mejora de la gestión integral del agua en la provincia y que incluía obras por valor de más de 581 millones de euros, con el fin de garantizar y mejorar la calidad de los servicios de agua y homogeneizar la prestación de estos servicios para todos los habitantes de la provincia. A día de hoy el convenio sigue vigente, pero sin ejecutarse. Un abandono que condena a la provincia sevillana a seguir mirando al cielo para que solución venga en forma de nube.

En la provincia de Cádiz, el suministro en alta a la Zona Gaditana, con más de un millón de habitantes (casi dos en época de verano), es siempre crítica. El consorcio de la Zona Gaditana nació en 2006 en el marco de transferencias del estado a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos para la gestión del agua en alta en la provincia. El Consorcio nació con un protocolo mediante el cual todas las administraciones reconocían que las infraestructuras no eran las adecuadas y la Junta de Andalucía y el Gobierno Central se comprometían a invertir 400 millones de euros han pasado 20 años y no se ha alcanzado ni el 20% de ejecución de estas infraestructuras que estaban previstas su ejecución en 4 años y ahora el futuro de la provincia está en precario. Sin duda, su vulnerabilidad es fruto de la ausencia de compromiso de las administraciones con la provincia. El consorcio adolece de alternativas para situaciones de eventual sequía como la que venimos padeciendo y si no se ponen en marcha las actuaciones de emergencia planificadas (como la regulación en la Arteria I con un coste de 19 millones de euros, la mejora de la regulación en los depósitos de la Sierra de San Cristóbal (10 millones de euros), o la sustitución de varias conducciones de fibrocemento, entre otras, el suministro en alta (el agua que les llega a las empresas que la potabilizan para el consumo humano) puede verse seriamente comprometido en los próximos meses. El reciente decreto de la Junta de Andalucía ha ignorado la mayoría de estas infraestructuras y no ha contemplado las obras de reutilización contempladas en el Plan de reutilización de Chiclana de la Frontera (único municipio andaluz que conocemos que contemple un plan) o el terciario del San Fernando-Cádiz (municipio que carece de agua subterránea para el riego de parques o jardines) cosa que sí contempló para la ciudad de Huelva o los municípios de la Costa del Sol.

Córdoba es la provincia con los peores porcentajes agua embalsada de toda Andalucía. En la provincia cordobesa destaca la preocupante situación de las localidades del norte que lleva desde el verano una situación de amenaza sobre su abastecimiento. Esta amenaza en parte se vera resuelta gracias a la obra de emergencia de la conexión La Colada -Sierra Boyera (aunque no está exenta de problemas relacionados con la calidad) aunque se requiere un esfuerzo por parte de todas las administraciones para dar una solución definitiva a la comarca.

En Málaga, el embalse de la Viñuela, que es el principal reservorio de agua para consumo humano de muchos de los municipios de la Axarquía, con una importante demanda para su uso en regadíos de la comarca, contiene solo 15 hectómetros cúbicos, el 9,09 % de su capacidad total. Por ello, desde hace semanas a empresa pública Aguas y Saneamiento de la Axarquía (Axaragua) ha pedido a sus ayuntamientos mancomunados planes de ahorro de agua para reducir un 20% el consumo humano. Es importante señalar que las 5.000 hectáreas autorizadas en el Plan Guaro del año 89 en la actualidad puede considerarse que se han duplicado. De hecho, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, está llevando a cabo la operación 'Chaak' contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña, donde han sido investigados 299 aprovechamientos hídricos, entre pozos, sondeos o balsas. Operación en la que sorprendentemente está investigado el alcalde de Guaro (Málaga).



“La gobernanza es la prioridad”, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que agrupa a las principales empresas públicas de agua del país. Según Luis Babiano “la reutilización de aguas regeneradas y la desalación deben apoyarse siempre que sea ambientalmente posible, con el objetivo de sustituir las extracciones en los riìos y acuiìferos sobreexplotados”, pero también se debe impedir la “doble contabilidad: contabilizar como nuevo recurso lo que ya se contabiliza como caudal circulante asignado a usos preexistentes o a caudales ecológicos”. Para este experto en agua urbana, “debe garantizarse que el destino de estos recursos no sean concesiones privadas a empresas gestoras sino a proyectos de interés general y gestión suparamunicipal pública”.

En efecto, las previsiones meteorológicas ya advierten de una primavera y verano muy secos, largos y calurosos y, aunque el consumo humano de agua es el último uso que se restringiría, las áreas urbanas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento. Sin embargo, en estos momentos en el Guadalquivir de los 19 municipios mayores hay 4 que aún no los han presentado, según datos del propio MITECO. “La situación en cuencas internas es aún más preocupante ya que por un lado desconocemos su ejecución y por otro lado la ley andaluza exige que alcance a los mayores de 10.000”, explica Babiano. Desde Aeopas consideran que estos planes son “un instrumento vital para la gestión del recurso” y por ello reclaman que “elaborados con la participación de todos los agentes sociales como se han realizado en la ciudad de Cádiz, el área gestionada por Emasesa en el zona metropolitana de Sevilla, los sistemas de Emproacsa (Córdoba), Huesna (Sevilla), Lucena (Córdoba), Puerto Real o Chiclana de la Frontera (ambas de Cádiz)”.

“Situaciones como la sequía de Córdoba o Sevilla, evitando hasta ahora el suministro, no se podrían gestionar son esta eficacia sin que se hubiera elaborado previamente un plan de gestión de sequía”, apunta Babiano.