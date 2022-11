Los cupones de la ONCE tocan de lleno en Andalucía: Seis provincias premiadas

Antonio Cañizares , vendedor de la ONCE desde 2017, vendió 99 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman 3.960.000 euros, más la serie agraciada con el premio mayor, dotada con seis millones de euros, en Escañuela, donde repartió en total 9.960.000 euros, en un sorteo que dejó otro cupón con 40.000 euros premiado en Huelva.

Viernes histórico con los sorteos de la ONCE en Andalucía . Por un lado, el Cuponazo volcó ayer toda su fortuna en el municipio jienense de Escañuela donde se han repartido 10 millones de euros entre cien vecinos de la localidad, y, a la vez, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido otros 3,7 millones de euros entre Bujalance (Córdoba), Níjar (Almería), Sevilla, Utrera (Sevilla), Málaga y Ubrique (Cádiz) .

El resto de premios del Cuponazo de este día 11 fueron a Castilla y León y Galicia. El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

El propio vendedor ha resultado uno de los agraciados con un cupón de 40.000 euros . “La gente aquí vive del campo, no hay dinero -afirma-, esto es una ayuda impresionante, porque el campo está muy mal, aceituna hay bien poca, no hay trabajo, y esto viene muy bien. Es un premiecico que les va a ayudar por lo menos un para de años para tirar adelante a ver si se arregla esto un poco”.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado también una buena parte de su fortuna en Andalucía con premios de un millón de euros en la localidad cordobesa de Bujalance, que ha repartido Pedro Priego, y en el municipio almeriense de Níjar, donde se ha vendido otro premio igual en Correos, establecimiento colaborador con la red de ventas de la ONCE.

Pedro Priego, que es vendedor de la ONCE desde 2012, y cantante rapero en su tiempo libre, vende de forma ambulante por el municipio cordobés. “Me hago todos los días 25 kilómetros con una bici, aquí me conocen todos”, dice orgulloso de sus vecinos. “Es una satisfacción muy grande, y más en la situación que estamos, porque la gente lleva años confiando en mí, tienen fe en mí, tengo muy buena clientela y tenía muchas ganas de darles un premio grande”, comenta.

En Málaga, David Chaparro, vendió diez cupones premiados con 50.000 euros repartiendo medio millón de euros en este Sorteo Extraordinario. En la localidad sevillana de Arahal, el vendedor Alejandro Serrano repartió el mismo premio con otros diez cupones de 50.000 euros cada uno y igual que Sergio Martín en la capital andaluza, con otro medio millón de euros en premios. Mientras que Isabel Orozco vendió otros cuatro cupones premiados con la misma cantidad y repartió otros 200.000 euros en la localidad gaditana de Puerto Serrano.

En total, el Extra del 11/11 de la ONCE ha repartido así 3,7 millones de euros entre las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Y en España ha repartido 19.750.000 euros en premios mayores, siendo la localidad más afortunada Ribadeo, en Lugo, y la famosa playa de las catedrales, donde se vendió la serie agraciada con los once millones de euros que ofrecía este Sorteo.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ponía en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, y 1.309 de 2.000 euros. Los productos de juego responsable de la ONCE se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores de la Organización; en www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.