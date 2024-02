Los detenidos de Barbate, juntos en Puerto II pese a las recomendaciones de dispersión de narcos

Hasta el momento, la única dispersión que se impone es la que implica el Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Cuando un capo entra en la cárcel, los policías o guardias que lo han investigado rellenan un formulario para su clasificación en el FIES por su peligrosidad. Los más conflictivos y los asesinos, incluidos en el FIES 1, no permanecen demasiado tiempo en la misma prisión.

Pero todas las fuentes policiales y penitenciarias consultadas insisten en pedir más dispersión. “Una concentración excesiva de presos narcos en una sola cárcel mantiene activa la relación entre jefes y gregarios, permite que el jefe no tenga que mancharse las manos en nada dentro, y propicia la relación entre sí de distintos cárteles”, dice Joaquín Leyva, veterano funcionario penitenciario y portavoz del sindicato Acaip, mayoritario en las prisiones.

Hace dos años, esa central denunció los privilegios que depara a los narcos el no ser dispersados. “Que haya presos de varias bandas juntos complica el tratamiento penitenciario, impide la reinserción, nos crea grupos organizados en el interior y obliga a multiplicar por tres la seguridad, por si se pelean”, explica Leyva.



“El Campo de Gibraltar no es México, pero relaciones entre clanes de hachicheros que antes no existían ahora son reales porque nacieron en una cárcel de Andalucía”, opina un agente del Servicio de Información de la Guardia Civil, y se pronuncia también en favor de la dispersión, incluso a distancias como la que hay entre Algeciras y Santander: “Sería útil para romper los clanes y para que los capos no se vean impunes. Un hombre que es todo un personaje en La Línea de la Concepción no es nadie en el penal de El Dueso”.