Los docentes podrían ser testados antes de una posible vuelta a las aulas en junio

El plan de vuelta a las aulas para este curso escolar sigue sin estar claro. En primer lugar, la prolongación o no del estado de alarma que continúa en el aire -si bien fuentes consultadas por este medio prevén una abstención in extremis del PP a última hora- puede trastocar las fases de desescalada propuestas por el gobierno central.

Ante un escenario de estado de alarma prolongado quince días más, en la fase I se deja claro que los centros “abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar”. Esto coincidiría con el 11 de mayo. Sin embargo, tal como han anunciado desde la consejería de Educación, estos plazos administrativos, finalmente se retrasan hasta el día 18 de mayo para poder compatibilizar, en la medida de lo posible, la tramitación telemática con la apertura de los centros para labores administrativas, una vez establecidas las condiciones para ello.

No obstante, si el estado de alarma no se prolongara, el consejero Aguirre, preguntado hoy en rueda de prensa por este medio, indicó que tanto él como el resto del gobierno de Andalucía estarían planificando un nuevo escenario “y tuviéramos que asumir las competencias”. Aguirre añadió que su departamento, “como no puede ser de otra forma, está ayudando a las demás en la toma de decisiones o en los protocolos que se piensan poner en marcha”, dándole a todas “la información oportuna”.

El principal escollo y motivo de debate entre la comunidad educativa es la fase 2, en la que el gobierno de la nación indica cinco supuestos de vuelta a la “nueva normalidad”:

■ Una “apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo”.

■ La segunda, de carácter voluntario para alumnos de cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato y el segundo curso de la Formación Profesional) en grupos al 50% y de forma o bien alterna o bien en semigrupos paralelos.

■ La apertura de centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario.

■ Para la realización de la EBAU (antigua Selectividad).

■ Y un cuarto supuesto que deja un mar de interrogantes a padres, alumnos y profesores en la que se insta a que los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

Esta fase coincidiría con el 26 de mayo según el cronograma del gobierno central, pero podría retrasarse una semana tras ser pospuesta la fase I en los centros escolares de Andalucía, por lo que una posible eventual vuelta a las aulas iría hasta el 1 de junio.

El consejero Aguirre dejó la puerta abierta a que, ante este posible panorama, a todo el personal docente, en su vuelta a las aulas, se le pudieran realizar “test rápidos”, afirmando que “como a todos los colectivos, cuando llegue su momento de incorporación, creemos que tendremos perfecta disponibilidad para testarlos sin ningún problema”.