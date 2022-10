Los motivos de la Junta para construir la línea 3 en siete años

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha analizado la petición de la Asociación Sevilla Quiere Metro de "reducir" el plazo de ejecución de la obra del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla de manera que se puede tener en cinco años y no en ocho como se recoge en el borrador del convenio de financiación que tienen que firmar las administraciones autonómica y estatal para asumir a partes iguales el coste de los más de 1.300 millones de euros en los que está presupuestada esta infraestructura. Para la Junta, "motivos técnicos y de afección al tráfico aconsejan" que la obra del tramo norte (Pino Montano-Prado) se hagan en el plazo previsto. "Con todo, en la ejecución de la obra se intentará agilizar al máximo su construcción", ha apostillado la Administración.

"Técnicamente, es muy complicado hacer este tipo de obra en el corazón de la ciudad de otra manera, más aún en una tan consolidada urbanísticamente como Sevilla" y teniendo en cuenta que los trabajos son "a cielo abierto", ha argumentado el director general de Infraestructuras del Transporte de la Consejería en declaraciones a Europa Press, que ha apuntado, además, que "lo pactado con el Estado son siete años de obra y su posterior puesta en marcha". "No es una decisión política sino técnica", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que la "afección" a la movilidad es "muy relevante". De hecho, la obra del tramo norte tendrá incidencia en el cruce de la SE-20, la Ronda urbana norte, la avenida Doctor Fedriani (Hospital Macarena) y "toda la Ronda Histórica".

"Lo importante --ha abundado el director general-- es que "todas las administraciones remen hacia el mismo destino, que no es otro que el inicio de la obra el próximo año, un hito para una ciudad que lleva más de doce años esperando. Si no se empieza la obra, nunca se acaba". Ante esto, y para remarcar su argumentación, Fomento entiende que hay que ser "realistas". "Sabemos lo que tardó la línea 1 a pesar de la tuneladora y sabemos lo que está tardando la obra del Metro de Málaga", ha explicado Enrique Gutiérrez, que ha apostillado: "Poner en un papel que se ejecuta la obra en tres años es no ser realistas, engañar al ciudadano y no conocer los problemas que suponen este tipo de obras".